No hay instantánea que suba Paula Echevarría que no se convierta en polémica. Aunque cada vez comparte menos publicaciones personales, la actriz aprovecha esta plataforma para compartir algunos de los productos de belleza que le llegan a casa y que utiliza en su día a día.

Pues bien, Paula no imaginaba que compartir un truco de belleza con sus seguidores le iba a traer tantas críticas. Y es que el texto que ha adjuntado junto a la imagen no ha pasado desapercibido para muchos de sus fans, que han atacado a la actriz con dureza.

“Qué sí! Que se puede con todo! Sesiones de fotos… rodajes… 🎬 hacer la compra… 🍉🍊 salir a comer… entrenar… llevar y recoger a la peque del cole 👩‍👧 y… estar perfecta? Pues sí! Aún con este ritmo mi piel está firme e hidratada gracias a la #texturanube de #OlayWhips❤ Súper ligera! @olayesp#vivirenmodonube #ad“, ha escrito para publicitar una crema de Olay.

Pues bien, una de sus seguidoras no ha podido evitar contestarle con dureza por el texto que había puesto junto a la imagen: “Ni tenemos que hacerlo todo ni tenemos que estar perfectas siempre… qué poco hemos aprendido del 8M”, escribe unos días después de que se celebrara el Día Internacional de la Mujer.

Paula, que no es de contestar en los comentarios de sus fotos, hizo una excepción y le contestó a la seguidora: “Ni te estoy diciendo que tenga que hacerlo todo ni que tenga que estar siempre perfecta… hay días que hago todo lo que quiero y puedo… y me gusta verme bien a mí, no porque nadie me lo exija”, apuntó.

