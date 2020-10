Paula Echevarría ha recibido muchas críticas en su última fotografía de Instagram por estar «demasiada retocada», según sus seguidores de esta red social.

Aunque Paula Echevarría está viviendo un momento excelente a nivel personal, ya que espera su primer hijo en común junto a Miguel Torres, hay ocasiones en las que se convierte en el centro de la polémica e incluso de las críticas. Todo ha sucedido a raíz de la última imagen que la actriz ha publicado en su perfil de Instagram donde ha compartido una fotografía con la que aparentemente solo quería comentar cómo estaba siendo su domingo. «Tardes de domingo… relax», escribió. Unas palabras que posteó junto a una fotografía en la que aparece ella con un cómodo look y sobre un sofá, eso sí, con unos filtros más que evidentes que sus seguidores no han terminado de aprobar.

La mayoría de sus followers no entienden el motivo por el que los utiliza, pues, según ellos le han hecho llegar, ni siquiera parece la misma persona. «Con tanto filtro no te van a reconocer ni en tu casa», «No es necesario que te pongas filtros», «Casi sin filtros» o «No pareces tú» son solo algunos de los comentarios que rezan en la citada publicación, sin embargo, Paula Echevarría ha preferido no responder a ninguno de ellos y no entrar en polémicas. Aunque se desconoce si la intención ha sido responder o no a las críticas, Paula Echevarría ha publicado un vídeo en el que aparece junto a un tigre mientras el felino le abraza y le acaricia el rostro, quedando más que patente que el filtro es una realidad en su imagen, ya que corresponde al mismo instante.

Paula permanece ajena a cualquier mensaje negativo y es que está centrada en la preciosa etapa que tiene por delante. La intérprete anunció su embarazo con una idílica imagen en la que aparecían ella junto a Miguel Torres y la hija que la actriz tiene con David Bustamante, una noticia que corrió como la pólvora y que sacudió redacciones, ya que para muchos era inesperada. «Estamos muy felices de poder compartir con todos vosotros esta gran noticia.. en unos meses seremos uno más», escribió la de Asturias. Tras este bombazo fueron muchos los famosos que se lanzaron a felicitarla, entre ellos, Ana Obregón, quien no lo dudó ni un instante y le dio la enhorabuena a la pareja. «Enhorabuena de corazón», escribió la actriz.

Precisamente antes de quedarse embarazada muchos seguidores le comentaban algunas fotografías al ver una sospechosa barriguita, rumores que indignaban a Paula Echevarría hasta tal punto que en más de una ocasión no lo dudaba y respondía tajante a la polémica. «No estoy embarazada, estoy más gorda…He cogido peso», llegó a decir.