Paula Echevarría ha publicado en su perfil de Instagram la que es, sin duda alguna, su fotografía más íntima. En ella da el pecho a su bebé recién nacido.

Paula Echevarría y Miguel Torres están en una auténtica nube. La actriz y el futbolista acaban de dar la bienvenida a Miguel Jr, su primer hijo en común, una experiencia que están disfrutando al máximo. Sus primeras siestas, sus primeros abrazos, sus primeros contactos…ambos están publicando parte de esas primeras veces, sin embargo, hasta este martes la intérprete no se ha atrevido a postear la que es sin duda su fotografía más íntima. En ella, aparece la asturiana dando el pecho a su pequeño, una tierna imagen que han aplaudido muchos de sus seguidores. «Te quiero tanto hijo…», escribe Paula Echevarría junto a varios hashtag en los que desvela que está totalmente enamorada de él y donde además confiesa que es el hombre de su vida.

Tal ha sido el impacto de la imagen que muchos rostros conocidos se han pronunciado en este post. Entre los famosos destaca el mensaje de Paloma Cuevas, quien ha escrito «qué ternura, mil enhorabuenas corazón», Sara Sálamo que dice «te creo» o Eugenia Silva que le insiste en que «muere de amor», no obstante, esto tan solo es un ejemplo del continuo goteo de mensajes que se puede leer solo una hora después de haber visto la luz. En sus stories ha revelado el otro momento tan especial al que ha hecho frente en el día de hoy, prueba de ello, el ramo de flores que su pareja le ha dado tras convertirse en madre por segunda vez. «Gracias, amor mío», ha escrito la actriz tras etiquetar al que es el otro hombre de su vida.

A comienzos de esta semana la madre de Paula Echevarría explicaba frente a las cámaras todos los detalles durante el parto, entre ellos, destacaba la presencia de Miguel Torres durante el nacimiento de su pequeño. Un momento inolvidable que siempre permanecerá en su memoria, al igual que cuando Daniella ha conocido a su hermanito, un compañero de juegos que llega cuando ella ha cumplido 12 años. De hecho, sobre este encuentro Elena Colodrón, madre de la actriz, ha explicado que ha sido muy emocionante, al igual que para ellos, los abuelos, quienes, por cierto, adoran a Miguel.

Vídeo: Europa Press

Quien también se ha alegrado mucho por la excelente etapa que está viviendo Paula es su expareja y padre de su hija Daniella, David Bustamante. El artista ha sido visto mientras montaba en bicicleta y ha dicho a los periodistas que «por supuesto» que ha dado la enhorabuena a la que fuera su esposa, un bonito gesto que la actriz habrá agradecido. No obstante, este paso no ha resultado una sorpresa, ya que en redes sociales ambos mostraban buen rollo, por lo que era de esperar que el artista no desaprovechara esta oportunidad para felicitar a la asturiana.