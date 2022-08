Aunque lo que parecía gustarle más a Paula Echevarría del jardín de su increíble casa era su piscina, la actriz ha mostrado cuál es su otro rincón favorito. La intérprete estrenó su vivienda en el año 2019, no obstante, poco a poco ha ido haciéndole algunos cambios en lo que respecta a su decoración. Se trata de una vivienda modular situada a las afueras de Madrid que cuenta con cuatro dormitorios, seis cuartos de baño, cocina, gimnasio y una zona exterior que cualquiera querría tener para él. La influencer ha enseñado este martes cómo ha quedado su porche tras incluir varios rincones para disfrutarlos con amigos, pero ¿qué destaca de esta estancia? Un cenador, unos sofás chill out y unas vistas que transmiten paz absoluta: «Si estoy FELIZ como una perdiz con como me ha quedado el porche de casa se dice y punto».