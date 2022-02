Paula Echevarría está instalada en Madrid desde hace años, donde goza de una vida plena, ahora al lado de su pareja, Miguel Torres, y sus dos hijos, Daniella y el pequeño Miki. Sin embargo, siempre que puede viaja hasta Asturias, su tierra natal, para disfrutar de días en familia. Hace apenas unos meses tomaba la decisión de adquirir una casa allí, para estar más cómoda durante su estancia.

Pues bien, después de una ardua reforma, enseñó parte de su casa. Pero se guardó la cocina, que es uno de sus espacios favoritos. Hace apenas unas horas, Paula Echevarría no dudaba en compartir cómo ha quedado esta estancia. «Esta parte de mi casita de Asturias aún no os la había enseñado! 🙆🏻‍♀️ Y es una de las partes de la reforma que más contenta me tiene! La cocina!!! 🍳🍅🥯», escribe con emoción junto a varias fotos del que es su lugar favorito.



Para esta estancia, Paula ha elegido remodelarla desde cero. Ha colocado todos los muebles nuevos, que son blancos para dar más amplitud a la cocina. Para la encimera ha elegido un color madera claro, que resalta con el color del blanco de los muebles. Además, hace juego con el revestimiento de las ventanas, que es en madera oscura. Para las ventanas ha elegido unos estores blancos, no solo para rebajar la luminosidad, también para mantener la intimidad del hogar.

Paula Echevarría enseña la cocina de su casa en Asturias

La otra parte de la cocina, igual de importante, está dedicada a varios electrodomésticos. Paula, consciente de que cuando vayan a Asturias querrán hacer mucha vida en casa, ha elegido un frigorífico grande, de dos puertas, para poder almacenar todo lo que pueda y así tener comida en casa suficiente. Al lado están el microondas y el horno, esenciales en una casa.

Los electrodomésticos ocupan un lugar privilegiado en la cocina

Muy contenta con el resultado, Paula ha quedado maravillada con el gran cambio que han hecho los encargados de hacerle la obra. De hecho, es tal su sorpresa que ha querido dejar en sus Stories fotos de cómo era su cocina antes de que entraran a reformarla. La estancia estaba revestida con azulejos blancos y otros de colores. Pues todo eso se ha eliminado para hacer una cocina más moderna.

«Esta era parte de mi cocina antes de que entraran al ataque. Era una cocina muy típica de una casa rústica», escribe Paula Echevarría junto a varias fotos de cómo era su cocina antes de que la reformaran. Las ventanas tenían un cierre que no era de la calidad del de ahora. Ahora no solo podrá escuchar menos el ruido exterior, sino que la cocina está más aislada del frío. Además, se ha despedido de las cortinas que tenía antes la estancia, dando un giro de 180 grados.