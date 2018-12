4 La oposición de David Bustamante a que Miguel Torres se fotografiara con su hija Daniella

En los comienzos de la relación de Paula y Miguel, David Bustamante tuvo que ver cosas que no le gustaron del todo. Y es que a pesar de que ya estaban separados y que la firma del divorcio era inminente, el cantante reaccionó ante unas imágenes que se publicaron de su hija Daniella con una camiseta del Málaga. Fue un regalo que recibió por parte del futbolista y la pequeña no dudó en ponérsela. Al cantante no le sentó bien y no dudó en hacer público su enfado.