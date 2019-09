5 Miguel Torres, también criticado por la foto

Pero, como decíamos, esta fotografía ha dado mucho juego a los ‘haters’, porque no solo han criticado a Paula Echevarría, sino también a Miguel Torres. La otra lectura de esta historia es que es Miguel Torres el que no se separa de ella: “Qué pesadez… ¿hasta para una tarde de chicas ha de ir él?”, le reclama uno de los seguidores de la actriz, que cree que Paula “quiere tenerlo siempre controlado y que no fiche a otra”.