Paula Echevarría está viviendo la dulce etapa de su embarazo, pero ha recibido una triste noticia: la muerte de un ser querido

A pesar del feliz momento que está viviendo Paula Echevarría ha recibido una triste noticia. La actriz se encuentra en la recta final de su embarazo, fruto de su relación con el que fuera futbolista Miguel Torres. Mientras está viviendo este dulce instante de la espera de la llegada del nuevo bebé, ha recibido una triste noticia que ha compartido con todos sus seguidores: la pérdida de un ser querido. Paula ha querido despedirse de ella a través de su perfil de Instagram donde le ha mandado un bonito mensaje de despedida.

Paula Echevarría se ha despedido de una amiga a través de las redes

La actriz ha compartido a través de un Story una fotografía en la que aparece acompañada por un grupo de chicas y chicos, entre las que se encontraba Mila, quien ha fallecido. «Querida Milu… no tengo palabras. Descansa en paz amiga, fue un verdadero placer compartir tantas risas y bailes contigo», ha escrito Paula acompañando la imagen con dos emoticonos: una cara triste y un corazón partido en dos. Esta ha sido la publicación con la que Paula se ha despedido de una buena amiga.

Esta triste noticia le llega a Paula en el preciso momento en el que está viviendo una de las mejores etapas de su vida. Muy enamorada de Miguel Torres y esperando un hermanito para Daniella, la hija que tiene con David Bustamante. En el aspecto profesional a la actriz e influencer tampoco le va nada mal, ya que sigue trabajando a pesar de su avanzado estado de embarazo. De hecho, hace unos días compartía en sus redes que se encontraba en un shooting. Y es que Paula es imagen de diferentes marcas y firmas tanto de cosmética como de joyería para la que sigue trabajando.

La actriz ya ha preparando incluso el dormitorio de Miguel JR.

Hace unos días que la que fuera protagonista de ‘Velvet’ se ha puesto manos a la obra para elegir la habitación del hermanito de Daniella. Paula Echevarría ha sacado un hueco para poder empezar a preparar la habitación del pequeño Miguel Jr. Sin embargo, la tarea le está siendo bastante difícil de desarrollar puesto que está valorando un sinfín de ideas y parece que no hay ninguna que le disguste.

«Creo que va siendo hora de mirar habitación. Me gusta todo tanto que no sé por dónde empezar«, decía mientras que mostraba dos habitaciones con diferentes colores de pared. De momento, aún no tiene muy claro si decantarse por una habitación azul o amarilla o si por el contrario optará por otra gama de color. Sea como sea lo cierto es que la influencer parece que lo tiene todo listo para la llegada de su bebé. Hace unos días, Paula Echevarría compartía también en sus redes sociales varios enseres que había comprado para su hijo pequeño.