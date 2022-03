Este jueves en la noche, Madrid se ha vestido de gala para recibir a los «creadores de contenido» o más conocidos como influencers. Dulceida ha sido la encargada de organizar los premios galardones dedicados a ellos bajo el nombre de Premios Ídolo. La influencer junto al equipo de The Music Republic han organizado una gala muy especial para dar visibilidad a este sector. Con esta gala pretende dar reconocimiento a este trabajo, que a pesar de ser tan consumido, este trabajo no se toma tan en serio como sí lo es cualquier otro. Son muchos los rostros conocidos que han desfilado por la red carpet de esta primera edición de premios con sus mejores galas, siendo una de ellas, una de las prescriptoras en el mundo de la influencia: Paula Echevarría. La actriz ha sido una de las pioneras en este sector y no podía faltar a esta cita. Además, no lo ha hecho sola, sino que ha tenido una muy buena acompañante: su hija, Daniella Bustamante, fruto de su anterior relación con David Bustamante.

Paula Echevarría acude a los primeros premios dedicados a los influencers

A sus 13 años, la hija de la actriz conoce muy de cerca el mundo de los influencers. Además de porque ha crecido junto a Paula Echevarría es porque a su edad, los preadolescentes son consumidores de este tipo de contenido. Ha sido la propia artista quien ha revelado al programa de ‘Ya son las ocho’ que su hija Daniella le estaba acompañando en esta noche tan especial. Y es que tal y como ella ha confesado, aunque conoce a gran parte de miembros de este sector, el mundo de «Twitch» se le escapa un poco. Sin embargo, tiene la suerte de contar con su hija, que le ha acompañado esta noche.

A pesar de que Paula ha llegado acompañada por su hija, la actriz ha posado en solitario en el photocall. De momento, no hemos podido ver el debut de la hija de Bustamante, que quizá nunca llegue. Y es que tanto Paula como David siempre han preservado la intimidad de la joven, aunque tampoco la han escondido en redes sociales. Ahora, la adolescente disfrutará rodeada de rostros conocidos en el último sarao de la capital que promete dar mucho de que hablar.

Miguel Torres ha sido el gran ausente de la red carpet

El gran ausente de esta fiesta ha sido Miguel Torres. El que fuera futbolista no ha acompañado a su pareja ni a Daniella a esta fiesta. Una noche «solo de chicas», mientras que Torres se quedaba en casa cuidando del pequeño Miguel JR. No hubiese sido de extrañar que el que militara en el Real Madrid hubiese acompañado a la influencer en el photocall, ya que no sería la primera vez que la pareja posa juntos en uno de estos saraos.

