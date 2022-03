Este sábado, 19 de marzo, las redes se han inundado de imágenes cómplices entre padres e hijos. Muchas famosos han sido las que no han querido pasar la oportunidad de gritar al mundo que tienen a su lado al mejor progenitor. De Paula Echevarría a Irene Rosales, y sin olvidar Pilar Rubio, hacemos un repaso a algunos de los mensajes más tiernos con los que hemos despertado por este ‘Día del padre’.

«Eres el mejor! Felicidades papi! Te queremos!!!», le decía una orgullosa Paula Echevarría a Miguel Torres con motivo de esta primera jornada que el exfutbolista celebra como papá. La ‘influencer’ ha sorprendido a sus fans con un precioso vídeo en el que ha recopilado imágenes inéditas de momentos destacados de su chico junto a su pequeño que está a punto de cumplir su primer anito. Un completo resumen en el que le vemos ejercer, sin duda, su mejor papel.

A pesar de que los rumores de crisis siempre planean sobre el matrimonio formado entre Irene Rosales y Kiko Rivera, la sevillana no se ha olvidado del DJ durante esta jornada. «Feliz ‘Día del Padre’ mi vida», ha publicado en sus historias de Instagram donde ha incluido una película de instantes inolvidables de su marido junto a sus hijos.

El ‘post’ de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz ha querido abrir su álbum más personal y ha compartido en redes algunas imágenes preciosas junto a sus cuatro hijos. «Dicen que no hay definición perfecta de felicidad. Yo lo tengo claro: mis hijos. Ellxs son la historia más bonita y divertida que he escrito en mi vida. Soy un padre orgulloso e impaciente por leer todos los capítulos que nos quedan por vivir. Hoy me felicitan, pero yo les celebro cada día. Os amo», ha afirmado.

Mientras que Pilar Rubio también se ha deshecho en elogios hacia Sergio Ramos. «Padre, amigo, compañero y amor. Gracias por tanto que nos das cada día, por estar junto a nosotros en todo momento y por ser un pilar fundamental de nuestra familia. Hoy quiero recordarte lo mucho que te queremos y lo especial que haces cada momento a tu lado. Sigo dando las gracias por tener tan buen compañero de vida y un padre tan estupendo para mis hijos. Y por último, gracias a la vida por haber juntado nuestros caminos. Te quiero amor. Feliz día del padre», ha publicado la colaboradora de ‘El Hormiguero’.

Helen Lindes brindaba por un pilar clave en la vida de cualquier persona. «Feliz día del padre!! No podríamos haber tenido más suerte… Mis hijos con Rudy Fernández y yo con el mío, que falleció hace 20 años y al que echo de menos cada día. Por los mejores padres del mundo!!!», ha afirmado. Por su parte, Tamara Gorro ha recordado a su difunto progenitor. «Un deseo que nunca podré cumplir, extender la mano y sentir la tuya agarrando la mía, o un simple abrazo, mirarnos a los ojos tan solo dos minutos, decirte todo lo que te quiero y que no hay día que piense en ti. Te echo de menos papá».