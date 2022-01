Paula Echevarría celebra este viernes una de las fechas más importantes de su calendario. Y es que su pareja, Miguel Torres, cumple años. Es el primer cumpleaños que celebra convertido en padre del pequeño Miguel, que nació en abril de 2021. La actriz ha dejado sacar su lado más tierno y romántico en la felicitación y le ha desvelado el lugar en el que siempre querría estar.

Y ese lugar es en sus brazos. «Un lugar donde siempre quiero estar? Aquí… ❤🌹🔐 Feliz cumpleaños mi amor… te quiero tanto! 🔗 @migueltorres«, ha escrito Paula Echevarría junto a una imagen en la que la pareja aparece abrazada. Esta instantánea nunca antes había sido publicada por ellos y por este motivo podría haber sido la elegida por la actriz para felicitar públicamente a su pareja.

Como no podía ser de otra manera, el ex futbolista ha recibido la felicitación con felicidad. Y aunque Miguel no es muy dado a hacer públicos ciertos aspectos de su vida, la ocasión merecía que le dedicara unas bonitas palabras a su pareja. «Eres mi mejor regalo @pau_eche ❤», le hace saber a Paula Echevarría.

Paula Echevarría felicita a su novio, Miguel Torres, por su cumpleaños

Aprovechando la ocasión, han sido muchos los famosos los que han querido dedicarle unas bonitas palabras al exfutbolista: «Muchas felicidades @migueltorres enhorabuena por la familia maravillosa que has construido estos años con @pau_eche juntos sois invencibles! Os queremos», les dedica Sandra, directora de Starlite. «Feliz cumple 🙌❤️❤️», le escribe Chenoa a Miguel Torres. «Feliz cumpleaños!!! Preciosa familia ❤️❤️❤️❤️», le hace saber Paloma Cuevas.