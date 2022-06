Paula Echevarría también está sufriendo las consecuencias de la ola de calor que azota nuestro país. Sin embargo, la actriz tiene la suerte de tener en su casa una espectacular piscina, en la que se mete cada vez que quiere darse un chapuzón. Hace apenas unas horas, presumía de ella en las redes sociales a la vez que compartía su primer posado del verano en ropa de baño.

La actriz enseña la espectacular piscina que tiene en casa

Desde que se mudara a esta casa modular de lujo tras se separación de David Bustamante, Paula no puede estar más feliz. Y es que con esta casa ha cumplido un sueño, ya que la ha construido y decorado a su gusto. En el extenso jardín no dudaba en poner una piscina para sobrellevar mejor los días de verano en Madrid. En plena mitad del mes de junio, Paula está haciendo ya uso de la misma.

Y es que no hay nada como darse un bañito antes de comer para disfrutar de la hora del almuerzo fresquita. La piscina, que ha revestido con losas en diferentes tonos de grises, está totalmente integrada en el jardín. Este ha sido el escenario que ha elegido la actriz para hacer su primer posado del verano en ropa de baño.

Ha llegado a tiempo a la operación bikini

Con este posado no solo ha enseñado la piscina casi olímpica que tiene en su casa, también nos ha dejado ver su cuerpazo. Paula Echevarría lleva todo el año inmersa en una rutina intensa de deporte. Pasa todos los días por el gimnasio que tiene en casa y con la ayuda de un entrenador personal hace ejercicios para todas las partes del cuerpo. Eso le permite ahora tener un cuerpo de lo más tonificado.

Pero esto no es lo único que hace para quemar calorías. Paula también se ha apuntado a ballet fit, una práctica que hace en casa y con la ayuda de una profesional. En más de una ocasión ha asegurado que aunque parece que es una práctica fácil de hacer, no lo es. De hecho, hace mucho deporte con esto. En apenas unos meses ha conseguido un progreso increíble, algo que también nota su cuerpo, mucho más tonificado. El ballet no solo hace que te sientas activa y mucho mejor, sino que te aporta disciplina, autodeterminación, control y técnica. Si lo haces bien, como es el caso de Paula, que está supervisada por una experta, conseguirás cambiar tu cuerpo. Paula ha visto en pocos meses cómo ha cambiado su cuerpo.

Al deporte suma los tratamientos de belleza

Pero el deporte no es el único aliado de Paula Echevarría. Y es que la actriz no solo se pone en manos de expertos para trabajar los músculos de su cuerpo, también confía en los tratamientos de belleza para verse mejor. De hecho, es habitual ver a la asturiana en su centro de belleza de confianza para retocar su pelo o para hacerse tratamientos de belleza como la reafirmación partes de su cuerpo.