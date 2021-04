La actriz ha mostrado cómo ha quedado su tripa cuatro días después de dar la bienvenida a Miguel Junior, su segundo hijo.

Cuatro días después de dar a luz a su segundo hijo (el primero de su relación con Miguel Torres), Paula Echevarría ha mostrado a sus ‘followers’ cómo ha quedado su cuerpo tras dar la bienvenida a su bebé.

En un ejercicio de sinceridad, la actriz ha enseñado sin pudor cómo su tripa sigue estando hinchada tras el parto. «Si el bebé ya está fuera… que hay ahí dentro aún?? 😅🤷🏻‍♀️

Será la felicidad que ocupa lugar? 😊❤», dice en su cuenta de Instagram. En su perfil hace especial hincapié en que el suyo es un cuerpo real y que, aunque hay mujeres que recuperan la silueta de manera inmediata tras el alumbramiento, no es su caso.

«Me gustaría aclarar que esta es MI REALIDAD, que mi cuerpo es así y reacciona así (ya me ocurrió con el postparto de Daniella).. pero otra mujer que al día siguiente de dar a luz no tenga tripa también es real», señala. «Cada cuerpo es un mundo y ninguna es mejor ni peor! Ánimo a todas las mamis!❤». Sin duda alguna, su imagen sirve de gran ayuda para desmitificar el postparto, un periodo en el que muchísimas mujeres, si no la mayoría, experimentan un cambio radical en su figura. Para un gran amplio sector de las recién paridas, recuperar la forma no se consigue de manera inmediata. Es algo que toma su proceso y que, por lo general, deja señales evidentes en la anatomía hasta bien pasado un tiempo. Bravo, Paula, por compartir una instantánea real y demostrar que no todas las féminas vuelven a su ser después del parto.

El pasdo 13 de abril, Paula y Miguel abandonaban el centro hospitalario Montepríncipe de Boadilla del Monte, en Madrid, donde nació su bebé, contentos y visiblemente emocionados. Allí, la asturiana agradecía el trato recibido por los medios y confesaba que el niño se parece mucho a su padre. Una vez en casa se produjo un importante momento, ya que su hija Daniella, fruto de su relación con David Bustamante, pudo conocer a su pequeño hermanito. La joven está encantada con el retoño, al que quiere coger en brazos en todo momento. «No me lo deja», ha admitido en las redes sociales.

Estos días, la familia disfruta de unos días de descanso en su casa, situada en el municipio madrileño de Villanueva del Pardillo. Allí no paran de llegar un sinfín de regalos de amigos tanto de Paula como de Miguel, quienes agradecen cada uno de los obsequios en sus respectivos perfiles de Instagram.