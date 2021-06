La actriz no puede estar más orgullosa de ella misma después de haber tomado la decisión hace ya unos años de dejar de fumar y empezar una nueva vida. Ahora Paula Echevarría desvela el dineral que lleva ahorrado por no comprar tabaco.

Paula Echevarría ahora es otra persona. Y no solo porque desde hace casi dos meses es una persona más feliz tras dar a luz a su segundo hijo, Miguel Jr., que nació el 11 de abril en Madrid. Desde hace más de dos años, la actriz disfruta de una vida libre de humos. Era fumadora, pero el hecho de querer llevar una vida más saludable le llevó a tomar la decisión de dejar el tabaco.

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial contra el tabaquismo, Paula ha querido compartir con sus seguidores uno de los logros más increíbles que ha hecho en su vida. Lleva 1000 días sin fumar y ha sido la mejor decisión que ha tomado a lo largo de estos años. Aunque estamos seguros de que no ha sido fácil, parece que ahora, después de años sin fumar, es lo mejor que ha hecho.

«Ayer fue el Día Mundial sin tabaco y este es mi resumen a día de hoy… Orgullo de ExFumadora. Sí se puede», empezaba escribiendo junto a un pantallazo de una aplicación que mide los días que lleva sin fumar desde que decidió dejarlo y el dinero que lleva ahorrado: «1.000 días sin fumar, 15.000 cigarillos no fumados y 3.450 euros que se ha ahorrado».

Un logro que muestra orgullosa en sus redes sociales

Paula Echevarría está pasando por una de las etapas más dulces de su vida y aprovecha al máximo cada instante para estar con sus dos hijos. Su hija Danilla es ya una preadolescente y la actriz ya sufre las consecuencias de tener una hija en esta etapa, pero aún así disfruta mucho con ella cuando está en casa. Así, este domingo, debido a las altas temperaturas, la actriz y su hija mayor, Daniella, se dieron el primer baño de la temporada en la gran piscina que preside el jardín de la casa de la asturiana.

«Queda inaugurada la temporada de baños 💦💦 Con mi #bestie», escribía Paula Echevarría junto a una imagen en la que aparecía con la pequeña Daniella. Además, gracias a sus historias de Instagram hemos podido comprobar que madre e hija han disfrutado de un día de lo más divertido en compañía, claro está, del pequeño Miguel Junior.

Un domingo de estrenar la piscina de casa con su hija

La pequeña Daniella se está haciendo cada vez más mayor y en breve entrará en la adolescencia, algo para lo que todavía no están preparados Paula Echevarría y David Bustamante. Ambos se han dado cuenta de que el tiempo pasa muy rápido y aún no se han dado cuenta de que su hija está toda hecha una mujercita. «Mi princesa 💞

(Aunque ya casi no me deja que la llame así…) #EsUnBombon #MamiYDani #AdolescenciaIsComing #CreoQueEllaEstaPreparada #ElPadreYYoNo 😅». El cantante no dudaba en contestarle en la publicación: «@pau_eche demasiado rápido!😅🙈❤️🔟».