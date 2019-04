El incendio que ha destrozado la aguja y los techos que coronaban la catedral de Notre Dame, en París, ha desatado una oleada de generosidad y solidaridad alrededor del mundo. Además de los millonarios donativos que franceses como el marido de Salma Hayek ya han anunciado para ayudar a la reconstrucción del templo, son incontables las reacciones que numerosos artistas de todo el mundo han compartido en sus perfiles sociales.

Paula Echevarría es una de las estrellas españolas más activas en Instagram y, como no podía ser de otra manera, la que fuera protagonista de ‘Velvet’ también ha querido sumarse al sentimiento de pena que ha unido a todos los enamorados del arte. La asturiana ha compartido una imagen de Notre Dame cubierta de ‘brilli-brilli’ y ha dejado el mensaje: “volverás a brillar de nuevo”, pero para muchos de sus seguidores la fotografía no es más que una falta de respeto y de cultura. “Madre mía…acabas de matar el espíritu del gótico.”, “Lo que me faltaba era el brilli-brilli. De verdad…”, son solo algunos de los mensajes que critican la publicación de la actriz.

Lo cierto es que Paula es una enamorada de París, y precisamente a la ciudad del amor viajó varias veces junto a David Bustamante, cuando todavía eran una familia feliz. Al margen de eso, la de Candás ya está más que acostumbrada a que las fotografías que comparte en su perfil de Instagram generen todo tipo de opiniones. Además ha habido ocasiones en las que Echevarría no ha dudado en plantar cara a los ‘haters’ que, haga lo que haga o diga lo que diga, critican todos sus pasos.