Paula Echevarría recibe multitud de presentes estos días y muchos llevan también el nombre de su novio, Miguel. Un detalle que podría no gustarle a su ex

Mientras algunos hablan de crisis en la pareja formada por Paula Echevarría y Miguel Torres, ellos continúan felices y enamorados su historia de amor a distancia que acaba de cumplir su primer aniversario.

Esta Navidad no son pocos los regalos que la actriz está recibiendo y que muestra en sus Stories de Instagram… Entre ellos hay algunos que no se olvidan de su chico, el futbolista, y es que esta será su primera Navidad como pareja oficial. Unos regalos que, conociendo el enfado del exmarido de Paula cuando Miguel le regaló la camiseta del Málaga a su hija, no le harán ni pizca de gracia.

15 Primeras navidades juntos Paula y Miguel acaban de celebrar su primer año juntos y esta será la primera Navidad que pasarán desde que son novios de forma pública. 14 De crisis nada, según ha desmentido Paula El futbolista del Málaga CF ya está muy integrado en el círculo de la actriz y se lleva fenomenal con su hija, fruto de su relación con David Bustamante. 13 Una relación a prueba de kilómetros La intérprete y el deportista no pueden pasar todo el tiempo que les gustaría juntos debido a que ella reside en Madrid y él en Málaga, pero, de momento, intentan sobrellevar la distancia. 12 A tan sólo unos días de Nochebuena En estas fechas la asturiana recibe montones de regalos y algunos también están dedicados a su chico. 11 Los mejores deseos para la pareja Como ella misma ha enseñado en sus redes sociales están siendo unos días cargados de sorpresas. En esta de la imagen se puede leer en la nota: “Paula y Miguel os deseo una Navidad llena de amor y salud y lo mejor para el 2019”. 10 Regalos para Paula y Miguel Un paquete de jamón ibérico y un par de botellas de vino que, sin duda, deleitarán el paladar de los tortolitos. 9 Detalles personalizados No es el único regalo que ha recibido la pareja. La marca de joyas Uno de 50 les ha enviado un collar con las letras P, D y M, es decir, las iniciales de Paula, Daniella y Miguel. 8 Obsequios familiares También recibían hace unos días unas zapatillas de estar en casa para la actriz, su novio y su hija. 7 ¿Cómo le sentará todo esto al cántabro? Un trago nada fácil de digerir para David Bustamante, pues él era antes de separarse quien recibía los regalos junto a la asturiana. 6 ¿Provocará el enfado en David? Un detalle que al de San Vicente en la Barquera podría no gustarle nada es el de las iniciales de su ex junto a su hija y su chico, si tenemos en cuenta cómo reaccionó cuando el futbolista le regaló una camiseta de su equipo de fútbol a Daniella Bustamante. 5 Un gesto que le molestó Fue en marzo de este mismo año, cuando firmaban oficialmente el divorcio y Daniella no dudó en lucir los colores de la equipación del Málaga. 4 Marcando territorio Hace casi dos años que David ya no forma parte del día a día de Paula, pero a pesar de que el cantante siempre ha defendido que quiere que su ex sea feliz, ha querido dejar claro en más de una ocasión que el padre de Daniella es él. 3 El cantante vuelve a estar soltero Bustamante ha confesado en alguna ocasión que le da fobia la soledad, que no la lleva bien, y tras su ruptura con Yana Olina no se le ha vuelto a ver acompañado. 2 Su familia, su refugio Estas Navidades se refugiará en su familia, rodeado de sus hermanos y sus padres, además de disfrutar de algunos días de su ojito derecho, Daniella. 1 Unas Navidades llenas de amor e ilusión Mientras tanto, Paula pasará su primera Navidad junto a su nuevo amor y su hija, irradiando una felicidad que podría despertar algunas envidias.

