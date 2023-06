Paula Badosa olvida a Juan Betancourt en brazos del tenista Tsitsipás

El idilio entre la española Paula Badosa y el griego Stefanos Tsitsipás está copando muchos titulares. La pareja se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Dubái y allí han protagonizado unas imágenes que continúan dando mucho que hablar.

En pleno Roland Garro, el mundo del tenis no habla de otra cosa. Ha sido precisamente el propio Stefanos Tsitsipás quien ha compartido algunas imágenes en actitud cómplice con su compañera. No han faltado los bailes, los abrazos y los besos. Unas instantáneas que no dejan lugar a dudas. La catalana también publicaba en sus redes sociales alguna instantánea con el griego. La joven, de 25 años, terminó a principios de esta primavera su relación con el modelo de origen cubano, Juan Betancourt.

La ruptura entre Paula Badosa y Juan Betancourt

La noticia de la ruptura entre Paula Badosa y Juan Betancourt se hacía pública el pasado mes de mayo. Ambos mantuvieron un romance durante casi dos años. El romance comenzó a principios de 2021 cuando él era concursante del talent show 'MasterChef Celebrity'. Su entonces novia era la actriz Andrea Duro, mientras que Paula Badosa estaba siendo relacionada con el presentador David Broncano de 'La Resistencia. Fueron los propios protagonista quienes confirmaron su romance poco después a través de un romántico viaje a Nueva York.