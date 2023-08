Patricia Pardo revela el sexo del bebé que espera con Christian Gálvez

Este lunes, Patricia Pardo ha regresado de sus vacaciones de verano. La periodista ha vuelto a ponerse al frente de las cámaras de ‘El programa del verano’. Allí ha revelado cuál es el sexo del bebé que espera con Christian Gálvez. "Si Dios quiere llegar a principios de enero", anunciaba cuando sus compañeros le preguntaban por su estado de buena esperanza. "¿Es niño o niña?", le preguntaron. La presentadora no dudó en contestar que lo que espera es un niño.

"Christian está entusiasmado", asegura Patricia Pardo

Vídeo: Europa Press

Patricia Pardo, que ya tiene dos hijas, Aurora y Sofía, de seis y cuatro años respectivamente, ha contado que ambas están "como locas" con la llegada del bebé. También ha destacado que Christian Gálvez no le importaba demasiado si el bebé que tendrán es un niño o una niña: "Él está entusiasmado. Le daba igual".

Patricia Pardo intentó ocultar su embarazo en las primeras semanas: "Aquí ya casi no podía cruzar las piernas"

De momento, está llevando muy bien su embarazo. "Espero estar así hasta el último día", ha adelantado. A sus 39 años, espera el que será su tercer hijo. Y el primero en común con Gálvez. "Creo que la gente sabe que tengo mala leche y nadie se atrevía a decirme nada porque ya se me notaba bastante", ha confesado. Durante las primeras semanas intentó ocultar el embarazo, pero no siempre le resultó tarea sencilla conseguirlo: "Aquí ya casi no podía cruzar las piernas pero nada".

Patricia Pardo y Christian Gálvez anunciaron hace poco que contrajeron matrimonio hace un año. "Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda. La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro Campo de Estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé", escribían ambos el día que compartieron una foto donde Pardo luce embarazada. "La unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado con esta preciosa noticia. Gracias a todos los que respetáis nuestro deseo de vivirlo en la intimidad, celebráis nuestro amor y transmitís alegría y buenos sentimientos. Inmensamente agradecidos a la vida por llenar de LUZ este CAMINO que un día nos unió", sentenciaban.