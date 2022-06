Patricia Pardo está viviendo en una nube y es que parece que las buenas noticias se le amontonan y los motivos de celebración son tantos que no da abasto. Al menos este sábado sí tuvo oportunidad de festejar la reaparición pública de Ana Rosa Quintana, a quien sustituye en ‘El programa de Ana Rosa’, pero de la que también se considera amiga. La reaparición de la presentadora es motivo de alegría para ella y no duda en expresar lo feliz que se siente ante su recuperación y su inminente regreso al plató, aunque para eso haya que esperar aún para septiembre. Pero para lo que no deberá esperar mucho es para cogerse unas merecidas vacaciones y planear escapadas románticas con Christian Gálvez.

Vídeo: Europa Press

La pareja está normalizando cada vez más su relación y poco a poco se dejan ver con más asiduidad ante las cámaras mostrando su amor sin reparos. Al principio de su romance trataban de no dar demasiado que hablar, especialmente por respeto a sus respectivas exparejas, pero ahora que su relación está en boca de todos ya no ocultan lo felices que son al dar los primeros pasos en una historia de amor surgida entre los pasillos de Mediaset. Un amor que les llevará ahora a recorrer mundo, como así empezaron hace unas semanas cuando emplazaron sus días de asueto en Florencia, como así mostró en exclusiva la revista SEMANA. Ahora preparan nuevas aventuras, aunque Patricia Pardo es cauta a la hora de dar pistas sobre lo que harán de cara a este verano.

Lo que sí ha confirmado Patricia Pardo es que habrá una parada especial en Galicia, su tierra natal, para visitar a la familia y atesorar nuevos recuerdos junto a sus hijas. Eso sí, sobre si en sus planes más familiares estará también Christian Gálvez se muestra algo más comedida. Vea el vídeo en el que la presentadora sustituta de Ana Rosa Quintana habla sobre sus planes de verano y muestra su felicidad ante el regreso de su ‘jefa’ a la vida pública con las pilas cargadas y un sorprendente y favorecedor cambio de look. Vea el vídeo y despeja las dudas.