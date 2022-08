«Lo que de verdad importa», bajo estas palabras Patricia Pardo ha compartido con todos su seguidores un viaje de ensueño realizado en familia. La periodista ha visitado Disneyland París junto a sus dos hijas, fruto de su matrimonio con Francisco Márquez, y también les ha acompañado Christian Gálvez. La pareja continúa afianzando su relación y dando importantes pasos. Se trata de la primera ocasión en la que somos testigos de que el presentador conoce a las pequeñas.

Un viaje repleto de magia para cargar las pilas de cara al nuevo curso y finalizar el mes de agosto. También para que las niñas concluyan sus vacaciones y regresan con fuerza al cole. Aunque Patricia Pardo no ha compartido una imagen en la que posa con su chico, sí que le ha etiquetado en este último post donde posa maravillada con el Castillo de la Cenicienta de fondo. Añadía una etiqueta en redes escrita en gallego en la que se refería a sus «pequeñas niñas» que seguro habrán disfrutando al máximo de esta escapada. Por su parte, Christian Gálvez incluía el siguiente comentario: «Sois magia». Una expresión con la que constata que la relación con las pequeñas es excelente.

Christian Gálvez y Patricia Pardo, un inolvidable verano como pareja

Hace seis meses que se saltó a la luz pública la relación de Christian Gálvez y Patricia Pardo. Un romance que dio mucho que hablar en su momento y que se producía poco después de que el presentador terminara con su matrimonio. Estuvo casado once años con la ex gimnasta Almudena Cid. Este verano ha sido muy especial para el de Móstoles y lo ha vivido junto a su actual pareja. Además de este último viaje a Disneyland París también han recalado en Egipto. Tanto Patricia Pardo como Christian Gálvez están intentando ser discretos a través de las redes sociales y evitan publicar imágenes en común. Sin embargo, no esconden que atraviesan un excelente momento en lo que concierne al plano personal.

Su historia de amor pilló a muchos por sorpresa, pero enseguida ambos quisieron confirmar que estaban muy ilusionados sentando las bases de una nueva relación. «Estoy feliz e ilusionada… si son rosas, florecerán», afirmaba la periodista en ‘El programa de Ana Rosa’. Mientras que él correspondía sus palabras de una forma muy romántica: «Pasiño a pasiño faise o camiño. Son rosas, florecerán». Poco después, Christian Gálvez realizó una preciosa declaración a su pareja. «A ti, Paty, a ti te digo que son rosas. Pienso regarlas y cuidarlas tanto, que tendremos el rosal más bonito de Galicia, de España y del mundo entero. Y si mañana se marchitan, juntos os recordaremos que lo que importa es la pasión y la perseverancia de los jardineros. Y plantaremos y cuidaremos tantas flores como hagan falta», afirmaba en el programa que presentaba en ‘Cadena 100’.