Patricia Montero recibe el alta hospitalaria y presenta a su hija Layla

Patricia Montero y Álex Adrover ya están en casa junto a su segunda hija, Layla, que nació el pasado 25 de febrero. Fueron los propios padres los que compartieron la gran noticia a través de su Instagram: “Bienvenida Layla 💖🌟#AdroverMonteroFamily 👨‍👩‍👧‍👧 25/02/2019″, escribío emocionada.

La actriz ha recibido el alta hospitalaria este viernes, cuatro días después de dar la bienvenida a su segunda hija. No han dudado en posar ante los medios de comunicación para presentar a Layla. Para la ocasión, Patricia Montero ha lucido un look de lo más cómodo: pantalones negros, camiseta básica gris, chaqueta oversize de cuadrod y unas originales botas de pelos.

Muy sonrientes, han querido agradecer todo los mensajes y las felicitaciones, y asegura que “todo ha ido muy bien. Ha sido cesárea y estoy un poco dolorida, pero ha ido fenomenal”, asegura con felicidad.

Patricia y Álex han posado muy felices con la pequeña Layla



La actriz está estupenda cuatro días después de dar a luz



Álex Adrover no puede estar más feliz, y compartió hace unos días un mensaje que no pasó desapercibido: Se te ve FELIZ, es lo que me ha dicho Patry esta mañana con la peque en brazos. Ahora sí estamos todos!!! Gracias a todos por vuestras felicitaciones y palabras tan bonitas ❤️”, escribía junto a una emotiva foto junto a su hija.

Álex, muy pendiente en todo momento de su pareja La pareja tiene ya una hija, que nació en agosto de 2015

