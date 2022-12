La noticia de la separación de Isabel Preysler (71) y Mario Vargas Llosa (86) no ha pillado de sorpresa a muchos. Tal y como adelantó SEMANA, la pareja vivían cada uno en su domicilio desde el pasado mes de junio. Su historia de amor comenzó en el año 2015 y desde entonces se han mostrado inseparables, pero hace seis meses una fuerte discusión provocó que el Premio Nobel de Literatura se marchase al piso que tiene en el centro de Madrid. Poco después se dieron una oportunidad. Todo ha estallado en Navidad. «Esperaban que él en Nochebuena iría a cenar, pero no se presentó», ha explicado Pilar Vidal en ‘Sálvame’. La periodista ha comentado en el programa de Telecinco que se ha puesto en contacto con la ex mujer del escritor peruano. “Hemos llamado a Patricia Llosa y ha cogido el teléfono muy cariñosa”, ha comentado. A partir de ahí, ha revelado que le ha dicho que “estoy feliz en República Dominicana, tomando en sol. Hace un tiempo estupendo”.

Pilar Vidal ha comentado que Patricia Llosa “no va a decir absolutamente nada, porque ella ha pasado lo mismo y a ella le consta antes de que se haya publicado”. Y ha añadido que el autor de obras de éxito como ‘La ciudad y los perros’ o ‘Los cachorros’ “hace dos fines de semana se lo comunicó a sus hijos”. Vidal considera que Patricia Llosa “ahora es una alegre divorciada, me parece a mí. Ella no lo pasó bien en su momento”.

La aparente felicidad de Patricia Llosa desde las Costas del Caribe contrasta con el tono serio de Isabel Preysler al anunciar la ruptura con quien ha sido su pareja estos últimos ocho años: «Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente. No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión», declara Isabel Preysler rotunda a ¡Hola!.

Tal y como ha asegurado la socialité, la decisión es definitiva. Ya no hay vuelta atrás. Asimismo ha explicado que no ha habido terceras personas. Al parecer, una escena de celos provocó que Mario a saliera de casa de Isabel Preysler y trasladarse hasta el piso que este tiene en la capital. Y no regresó al que ha sido su domicilio con la filipina ni siquiera en Navidad. Un detalle que ha llamado mucho la atención de la pasada Nochebuena es que Isabel Preysler tuvo un gesto con Miguel Boyer. Al vestir su mesa de Navidad no dudó en colocar servilletas con las iniciales «BP», hechas durante los años que estuvo casada con el exministro de Economía y Hacienda del primer Gobierno de Felipe González.​