Patricia Donoso se ha convertido en el personaje revelación de la temporada. Aparecía por primera vez en televisión revelando que había tenido una relación con José Ortega Cano y provocaba que el diestro montara en cólera contra ella públicamente. Desde entonces, la abogada está en boca de todos y conquista con cada una de sus historias. En su aparición en el ‘Deluxe‘, la afincada en Miami relató una dura historia sobre su infancia y su padre, quien la negó cuando tan solo tenía tres años. Una relación que está basada en el interés y que dejó desconcertados a todos.

Iba a ser una confidencia que había compartido en la intimidad con Jorge Javier Vázquez, pero el presentador le animó a contarle a la audiencia la curiosa historia que tiene con su padre. Patricia Donoso reveló que fue una niña muy buscada por sus padres, pero su progenitor las abandonó cuando su madre estaba embarazada de siete meses. «Mi padre la cita en un bar del pueblo y le dice que le espere allí a las 10 de la mañana. Eran las cuatro de la tarde y no volvía. Cuando ella pregunta por él, le dicen que no iba a volver porque en ese mismo momento se estaba casando con otra señora que también estaba embarazada«, cuenta.

A pesar de que Patricia Donoso y su padre mantienen ahora mismo una estrecha relación, lo cierto es que los comienzos entre ellos no fueron como ella esperaba. «Cuando tenía tres años le llevé una tarjeta y le dije: ‘Feliz Día del Padre’. Me dijo que no era mi padre, que mi padre era alemán», recuerda. Pero no era cierto, sí era su progenitor. «Nunca llevé sus apellidos. Él quiso volver con mi madre cuando ya había nacido. Él quería estar a dos bandas», insistía. Patricia Donoso confirma que volvió a hablarse con su padre desde 1997, aunque no tiene cariñosas palabras hacia él: «Es muy lerdo«. Eso sí, quiere seguir manteniendo una estrecha relación con él solo por interés. «Me hace muchos favores. Tiene poder. Él es coronel de la Policía, agregado militar. Le tengo cariño porque tiene poder«, admite.

Así habló de José Ortega Cano

Patricia Donoso negaba haber mantenido relaciones sexuales plenas con Ortega Cano, aunque sí confirmaba que en una ocasión le besó de forma apasionada. En sus confidencias en televisión, la abogada revelaba que Gloria Camila Ortega se puso en contacto con ella recientemente para interesarse por su relación con su padre. «Había llegado a Miami y me preguntó lo que estaba pasando. Fue muy educada. Una niña correctísima. Me dijo que tenía el abogado al lado y estaba escuchando todo. Yo le dije que me daba igual. Se le acabó la batería y me dijo que luego me llamaba. No le interesaba la relación del padre, solo lo que estaba pasando», contó.