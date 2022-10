Esta tarde, Patricia Donoso aseguraba en ‘Sálvame’ que ha mantenido una relación sentimental con José Ortega Cano y provocaba que el diestro, perdiendo completamente los nervios, entrara en directo en el programa y arremetiera contra ella. Horas más tarde, la abogada se convertía en la protagonista del ‘Deluxe’ y explicaba cómo surgió su relación con el padre de Gloria Camila y cómo puso fin a esta cuando se enteró de que Ana María Aldón estaba embarazada.

«Me he enrollado con Ortega Cano. Eso lo saca Lydia Lozano, con gran acierto como siempre. Me enrollo con él en España en una feria de Sevilla o un Rocío, ahora no me acuerdo. No nos acostamos. Él no estaba casado en aquel momento, pero estaba viviendo con Ana María y además estaba embarazada. Íbamos él y yo de Sevilla a Madrid en el AVE y nos íbamos a quedar en mi finca de Ciudad Real, pero su hermano lo esperaba en Madrid y no pudo ser», explicaba Patricia Donoso, quien se ha convertido en un descubrimiento para la audiencia.

Tras contar cómo comenzó su historias con José Ortega Cano, la abogada también ha compartido cómo puso fin a la misma. «No llegamos a mayores porque le pido un favor para Rafa Cremades, periodista, le da la primera entrevista de algo y llega un momento en el que dice que ‘su mujer está con náuseas‘ y yo ahí es cuando digo que hasta aquí hemos llegado. No estaba casado, estaba conviviendo con Ana María, pero da igual. No llegamos a más porque no era el momento«, hacía hincapié. Además, también dejaba claro que le gustaban los hombres mayores puesto que todos sus maridos «han tenido siempre más de 50 años». La abogada conectaba esta misma tarde con ‘Sálvame’ y aseguraba que fue la encargada de redactarle un comunicado al diestro tras sus polémicas declaraciones en ‘El programa de Ana Rosa‘.

Ortega Cano niega conocer a Patricia Donoso

«Yo no sé la vida cómo está hecha. El momento que se está viviendo en esta España. Yo a esa mujer no la conozco de nada. Esa mujer es, según ella, es amiga de Gloria, mi hija. Según ella, eh, que lo dudo, porque viendo su manifestación y la manera de hacer daño a una persona sin conocernos de nada. Ella un día se hizo con mi teléfono y entonces me llamó por un viaje que iba yo de Andalucía a Madrid y se puso en plan como cariñosa, atenta, me hablaba de que su amiga era mi hija, Gloria, pues le seguí la conexión. Yo te hablo de una conversación a distancia», ha comenzado diciendo el torero. Sin embargo, al ver los gestos de Patricia Donoso mientras él la desmentía, ha hecho que el torero se enfadara e incluso la llegue a llamar «sinvergüenza» y «asquerosa».