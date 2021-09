Patricia Cerezo ha comenzado el Camino de Santiago junto a algunos amigos con el fin de dar gracias y reflexionar sobre los últimos cambios de su vida.

Dicen que el Camino de Santiago es toda una oportunidad para reflexionar y así lo cree también Patricia Cerezo. Este año ha sido decisivo, pues, tal y como revelamos en la revista SEMANA, ella y Ramón García han puesto punto y final a su matrimonio. La pareja sigue teniendo una buena relación, pero a nivel sentimental han tomado caminos por separado, una etapa desconocida todavía para ambos. Quizás sobre este asunto haya pensado Patricia en el viaje que acaba de realizar, ya que ha pasado unos días en Galicia junto a algunas amigas. Ella misma ha posteado algunas fotos de su periplo, un encuentro en el que parece que se lo ha pasado de maravilla. «Camino de Santiago. Tiempo para parar, para reflexionar y para dar gracias por tanto. Buen Camino», ha escrito Cerezo.

Este viaje lo ha emprendido solo unos días después de que tuviera lugar la Puesta de Largo de su hija mayor. Patricia Cerezo se reunió de nuevo con el que ha sido su marido los últimos 24 años, con su familia y sus amigos más íntimos para celebrar este día tan especial para ellos. Volvieron a demostrar entonces su buena sintonía y es que como ellos mismos dicen siempre seguirán siendo una familia. Los dos siguen teniendo buenas palabras hacia el otro, a pesar de ya haber iniciado los trámites de separación. Se tienen un gran cariño, eso sí, ya ha empezado una nueva etapa para cada uno de ellos.

Patricia Cerezo se ha rodeado de sus mejores amigas para ir a Galicia y, entre ellas, destaca la presencia de Jaydy Michel o Lola Fernández Ochoa, hermana de la desaparecida Blanca. Todas se esforzaron por llegar al final del camino y en su camino les acompañó el buen rollo en todo momento, algo que se transmite en cada una de las fotos que tanto Patricia Cerezo como sus acompañantes han compartido en el universo 2.0. Aunque no han desvelado los kilómetros que han hecho estos días ni tampoco las etapas que han logrado, lo que sí han hecho ha sido postear documento gráfico de su viaje.

La misma sensación ha tenido la ex de Alejandro Sanz, Jaydy Michel, al terminar el camino. «Santiago de Compostela tiene algo muy especial y este fin de semana lo he comprobado. Me siento feliz de haber podido vivir la experiencia de hacer un trayecto del camino de Santiago y poder asistir a la misa del peregrino con el espectacular Botafumeiro perfumando a los que estábamos ahí presentes. Una experiencia inolvidable«, ha dicho la mexicana en su perfil de Instagram. Lo han pasado juntas de maravilla y, prueba de ello, el mensaje con el que Patricia ha respondido a la modelo: «Ha sido un placer caminar juntos. Deseando seguir caminando con vosotros».