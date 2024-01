Los pasos que va a dar Gabriela Guillén con respecto a su hijo y Bertín Osborne

Tenía que ser uno de los momentos más dulces de la vida de Gabriela Guillén al tener ya a su pequeño en brazos, sin embargo las declaraciones de Bertín Osborne en las que deja claro que no va a ejercer de padre han ensombrecido el momento. La joven no puede más y ha reconocido que no pasa por su mejor momento y solo quiere criar a su hijo "en paz". La paraguaya solo quiere seguir adelante y dispuesta a seguir unos determinados pasos con respecto a su primogénito y el papel que tendrá el cantante en su vida.

Gabriela Guillén está siendo muy cautelosa, intentando pasar desapercibida desde que diera a luz a su primer hijo, fruto de su relación con Bertín Osborne. No quiere llamar la atención, tanto es así que no ha querido dejar verse entrando y saliendo del hospital. La joven está centrada en proteger en todo momento la intimidad de su hijo, no quiere que ninguna cámara pueda captar al recién nacido. En sus próximos pasos también se encuentra registrar al pequeño con sus dos apellidos. No ha sido hasta este viernes, 5 de enero, cuando la fisioterapeuta se ha dirigido a los medios para pedir compresión debido al mal momento por el que está pasando.

En lo que a su relación con Bertín Osborne se refiere, Gabriela Guillén no tiene ningún tipo de intención de volver con el cantante. Eso sí, nunca va a impedir que el presentador pueda conocer al hijo que tienen en común. Tampoco entra en sus planes obligar al interprete de "Como un vagabundo" a asumir la paternidad del pequeño cuando la prueba de ADN lo confirme. Unas decisiones que también pasan por no aceptar ningún tipo de dinero del empresario, como ha estado haciendo hasta ahora. Eso sí, será un juez quien deberá estipular la pensión que deberá pasar el empresario al pequeño. La fisioterapeuta confía en que sea el tiempo en el que ponga todo en su lugar y esto haga recapacitar al exmarido de Fabiola para que acepte a su séptimo hijo y quiera pasar tiempo con él.

Bertín Osborne no quiere ejercer de padre, pero sí ayudar económicamente

Lo cierto es que Gabriela Guillén no está pasando por un buen momento y se está viendo desbordada por los últimos acontecimientos. En concreto, Bertín Osborne reaparecía a golpe de exclusiva, el día que se conocía que había nacido su hijo, para asegurar tajante que "no quiere ejercer de padre". Sí quiere ayudar económicamente si se corrobora en una prueba de paternidad que se trata de su hijo. "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas", llegó a revelar. Sobre la prueba en cuestión, lo único que ha manifestado la paraguaya es que se realice en un lugar independiente, para que sea "seguro e imparcial", en el Instituto Toxicológico.