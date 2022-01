Antonio David Flores y Olga Moreno han vivido sus primeras navidades sin estar juntos sentimentalmente hablando. Sin embargo, han procurado pasar alguna fiesta en familia, ya que ambos tienen todavía muy buen rollo y saben la ilusión que hace a su entorno. No obstante, en el día de Reyes no han estado en el mismo lugar, prueba de ello, que Olga Moreno viajara a Sevilla junto a su hija y a David Flores y él se fuera a Madrid, ciudad que visita a menudo por cuestiones legales y laborales. Ha sido Rocío Flores, quien ha sido preguntada en ‘El programa de Ana Rosa’ acerca tanto de los planes familiares como del contacto que han mantenido en el caso de no haberse visto. «Los Reyes se han portado muy bien. Yo lo pasé en mi casa con mi novio, me han traído cositas me he tenido que portar bien. No he podido entregar al resto los reyes, no nos hemos visto», ha comenzado diciendo. Así daba pistas de que esta fecha tan mágica no había sido tan multitudinaria como otras. Llevaban 20 años juntos y estas eran las primeras en las que lo hacían como separados, por lo que han acaparado toda la atención.

Vídeo: Europa Press

Poco después ha pedido comprensión a sus compañeros, ya que Olga y su padre le han pedido que no diga nada de ellos, aunque no ha podido negar lo evidente. Varias informaciones situaban a ambos a cientos de kilómetros, un dato que Rocío no ha negado en ningún momento. «Ellos hablan todos los días, por esa parte hay total normalidad», ha comentado Rocío. Ella, por su parte, ha explicado que Olga Moreno quiso viajar a la ciudad hispalense para ver a su familia más cercana, pues ellos viven allí: «Queréis quitar normalidad a cosas que son normales». Fue hace tan solo unos días cuando Rocío comentó en plató que su progenitor venía con mucha asiduidad a Madrid para hablar con sus abogados y para que estos revisaran sus vídeos de Youtube antes de ser publicados. Así Antonio David no se arriesga a posibles demandas al haber sido analizados al detalle por expertos, siendo este uno de los motivos por los que han pasado esta fecha por separado.

Rocío Flores desvela la tradición que ha roto

De momento, Antonio David y Olga siguen compartiendo domicilio en Málaga, aunque «él va y viene continuamente, Málaga, Madrid…». Separados físicamente, pero muy pendientes de los planes del otro y de cómo sus hijos abrieron los regalos, aunque fuera a través de un vídeo, esta extinta pareja sigue presumiendo de buen rollo. No hay guerras y su única intención es que todo siga así en el futuro. Esta fecha también ha servido para que Rocío empatice con sus seguidores y es que desde que volvió de ‘Supervivientes’ deja de ostentar en su perfil con los regalos recibidos. «Yo desde que volví de ‘Supervivientes’ me hizo un click en la cabeza y me daba pena subir los regalos a redes sociales. Llevo dos años que no los comparto. Me sentía un poco mejor, independientemente de que luego cada uno se compre lo que quiera. Me parece una manera de empatizar, sobre todo, con los pequeños», ha comentado.

Te interesará saber...