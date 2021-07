La audiencia dictó sentencia y convirtió en ganadora a Olga Moreno en la última edición de ‘Supervivientes’. Sin embargo, muchos son los que han sido críticos con el veredicto final del reality más extremo de Mediaset. Una edición marcada, inevitablemente, por la repercusión que ha tenido en el exterior la serie documental protagonizada por Rocío Carrasco. Sobre este tema se ha pronunciado Kiko Matamoros lanzando su particular teoría del porqué la mujer de Antonio David Flores se alzó con el codiciado cheque de 200.000 euros.

El colaborador durante su intervención en el programa ‘Viva la vida’ ha explicado que la sevillana había «volcado las votaciones a su favor». Añadía, además, que lo había hecho «cepillándose uno por uno a los cinco candidatos al título». Para él han pesado otras variantes: «La gente ha entendido que ha habido una campaña de desprestigio exagerada. Esa tendencia a silenciar lo que hacía bien y a poner de relieve lo que hacía mal».

Desde el punto de vista de Kiko Matamoros ha existido «falta de objetividad» al juzgar el concurso de Olga Moreno primando otras variantes. Por tanto, para él era «una legítima ganadora» y recalcaba lo siguiente: «Espero que eso no se ponga en cuestión». El colaborador ha querido dejar claro que «hacer una lectura simplista de lo que ha pasado es no haber entendido nada. Olga ha ganado por sus méritos como superviviente y luego por una serie de lecturas que deberían hacer los expertos».

En esta ocasión, Kiko Matamoros no ha querido mojarse en exceso, pero sí que ha reparado en el testimonio de Rocío Carrasco que también salpicó a Olga Moreno. A pesar de que no ha visionado la totalidad de la docu-serie, ha indicado que lo que había visto era «suficiente para tener un criterio». «En su docu-serie ha descrito una relación absolutamente tortuosa, dolorosa…». Pero según su opinión no había aclarado un punto clave. «No ha justificado suficientemente el distanciamiento con sus hijos. La gente de la calle no lo ha entendido».

División de opiniones

El triunfo de Olga Moreno ha dividido a parte de la plantilla de Telecinco. Defensores y detractores, todos tienen algo que decir al respecto. Carmen Borrego ha sido muy crítica afirmando que la concursante no era «la ganadora de las mujeres» y que había cosas que había visto por las que sentía auténtica «vergüenza». Aprovechaba para lanzar un grito a favor de Rocío Carrasco: «Después de lo que vivimos ayer quiero decir bien alto: Yo sí te creo».

Carlota Corredera evitaba pronunciarse sobre Olga Moreno, en cambio sí lo hacía sobre Rocío Carrasco: «Hoy y siempre te abrazo fuerte, no estás sola, no estáis solas», le decía. Añadía el siguiente comentario: «La tierra es redonda y Rocío es una víctima». Por su parte, Belén Rodríguez también se mostraba tajante: «Ha ganado porque al final somos un país machista y no hemos avanzado absolutamente nada. También es porque gana el que más votos tiene no quien más se lo merece».