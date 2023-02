Paloma Lago, el gran apoyo de Alicia Peña tras su crisis con Jorge Pérez

Alicia Peña ha encontrado en Paloma Lago un gran apoyo. Las amistades pueden curar el alma y eso es lo que parece que ha sucedido. Después de lo que la mentora y escritora ha pasado por la pillada de Jorge Pérez, su marido, con Alba Carrillo, la presentadora se ha convertido en uno de sus pilares fundamentales del día a día. Tras sentirse juzgada, decepcionada y abrumada, ahora es el momento de estar tranquila. "Durante estos meses duros y difíciles la vida nos ha traído a ángeles...uno de ellos es esta bella mujer", le dedicaba a su gran amiga y compañera.

Lago no se quedaba atrás y le recordaba que hay que sonreírle a la vida siempre: "Tu buen corazón me ha conquistado y siempre mostrando tu mejor sonrisa". Al final han sido momentos convulsos y seguro han encontrado apoyo la una y la otra mientras reconstruía y mantenía su deteriora, en ese entonces, vida de pareja. "Leonas valientes", como le denominó una a la otra, ambas se deshacían en halagos y cariño de forma recíproca. Ambas compartían en sus historias fotografías en una cafetería en el que se encontraron y pasaron tiempo de calidad. Junto a ellas también estuvo su marido, Jorge Pérez, que no dudó ni un momento en inmortalizar el momento.

El ex Guardia Civil reconocía que para ellos Paloma Lago era alguien especial, "gente con la que te contagias de su buena vibra". El hecho de que forme parte de sus vidas es para Peña una señal de que las cosas se alinean. Sería una recompensa de la vida "si haces tu camino con coherencia y autenticidad, siendo buena persona". Esta lección de vida se la dio su abuelo Emilio, que ya no está junto a ella, y para el que ha tenido también un bonito recuerdo. Lejos de dejar atrás los problemas, estos parecen continuar.

¿Alicia Peña, próxima participante de 'Supervivientes 2023'?

La próxima entrevista de Jorge Pérez para 'Déjate querer' con Paz Padilla ha dado de nuevo espacio mediático a la pareja. Alba Carrillo, quien se enfrentó a la pareja tras el beso en la fiesta navideña, apuntaba a que esta sería una estrategia de marketing medida. Molesta por quedar ella como la mala, en una de sus intervenciones en 'Ya es mediodía', ha reflexionado sobre la posibilidad de que hayan aprovechado todo el tirón. "Me da la impresión de que estamos haciendo una presentación en sociedad de su mujer". Todo vendría motivado por la posibilidad de que Alicia Peña se convierta en la nueva concursante de 'Supervivientes' y su edición 2023.

Esta entrevista vendría de la mano de la misma productora que el reality de Telecinco y podría ser uno de los ases que se guardan bajo la manga. Tal como ofrecimos en SEMANA, la propuesta estaba sobre la mesa y la negociación estaría avanzando en buenos términos para que así fuera. Al final ambos saben de qué va el programa de Telecinco. Jorge Pérez participó en la edición de 2020 alzándose con el triunfo final y haciéndose un hueco en televisión tras su victoria como colaborador.

Por ir a defenderle, Alicia Peña también logró una exposición mediática que aumenta con su trabajo y presencia en las redes sociales. Quién mejor que su marido para asesorarla y aconsejarla para llegar hasta el máximo posible, de finalmente confirmarse. La pareja siempre ha hecho gala de unidad familiar y han pedido en diferentes ocasiones que les dejen su espacio. Se han sentido abrumados ante los medios y juraban en que "nuestro único fin es que se respete nuestra intimidad y privacidad".