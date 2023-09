Luis Miguel pide matrimonio a Paloma Cuevas: la insólita respuesta de ella

Paloma Cuevas y Luis Miguel han conseguido pasar de la amistad al amor y que su historia funcione. De hecho, para muchos han logrado casi lo imposible. Tres años después del divorcio con Enrique Ponce, ambos podrían estar cerca de pasar por altar. Y es que el Sol de México habría dado un paso al frente y le habría pedido matrimonio a la diseñadora, lo que explicaría el enorme anillo que ella luce en una de sus manos desde hace tiempo. Recordemos las declaraciones de Checo Pérez, parte del entorno de Luis Miguel, quien advirtió de la ostentosa joya: "Yo lo único que les digo es que se preparen para ver ese anillo de compromiso. Es un anillo muy grande, hay una empresa muy grande en el mundo que sabe cuántos quilates tiene". Semanas después de estas declaraciones se descubre que el artista entregó esta pieza como señal de compromiso.

Paloma Cuevas y su contestación a Luis Miguel

Aunque Luis Miguel y Paloma Cuevas tienen claro qué sienten por el otro, ella prefiere esperar. No quiere apresurarse y considera que "es demasiado pronto" para casarse. Eso no quita que esté ilusionada y que no cambie lo que están viviendo juntos por nada en el mundo, tal y como ha revelado la periodista Paloma García Pelayo en 'Y ahora Sonsoles'. "Prefiere esperar un tiempo y que todo se asiente. Ella está encantada, feliz y teniendo una vida que no cambia por nada pero ha dicho que 'no de momento'. Han hablado de boda pero ella tiene ahora otras prioridades", ha dicho la colaboradora de televisión.

No hay fechas en la cabeza, aunque sí una idea previa de cuándo les gustaría que llegara esa boda por todo lo alto. Aunque Paloma Cuevas está centrada en su familia y no tiene prisa alguna por contraer matrimonio de nuevo, nadie duda de que terminarán haciéndolo. Ahora solo cabe esperar para ese 'sí, quiero' que tanto el círculo de los dos como sus fans están esperando con ahínco. "Se entiende que es un 'sí pero no de momento'. Pero vamos han hablado de boda y lo tienen previsto, aunque no puedo confirmar fechas porque él tiene una gira por delante. Será en 2024 o cuando acabe. Lo han hablado ya hace cierto tiempo. Están pensando en dar ese paso, aunque ella prefiere esperar", apuntan.

A pesar de que Luis Miguel está centrado en su gira musical, la cual está resultando ser un éxito, no ha podido evitar que su felicidad se vea empañada por alguien del pasado. Fue hace muy poco cuando su ex, Aracely Arámbula, nombró tanto a Paloma Cuevas como al padre de sus dos hijos, de 14 y 16 años, con quienes no tendría una relación demasiado fluida. "Él tiene que tener más acercamiento con ellos (...) A mis hijos les he dicho que admiren muchísimo a su papá porque es un gran artista. Ojalá sea también un gran papá para ellos (...) A ellos tampoco les interesa ahora ver a su papá. Él se tiene que ganar el amor de sus hijos, que se siembra diario. Soy una persona pro familia...que todo mundo esté en armonía, que todo mundo estemos bien", dijo muy rotunda.