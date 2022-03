Rocío Carrasco vivió una noche que difícilmente podrá olvidar con motivo del concierto en homenaje a su madre, Rocío Jurado. La cita, que se vivió el pasado martes coincidiendo con el ‘Día Internacional de la Mujer’, nos deja un momento memorable en el que el WiZink Center de Madrid al completo se levantó para aplaudir a la hija de ‘la más grande’. Fue justo después de que Carlota Corredera pronunciase unas destacadas palabras.

La gallega participó como invitada en esta velada y fue la encargada de presentar a las Tanxugueiras. Antes de que estas comenzasen su actuación, la presentadora tuvo unas cálidas palabras a Rocío Carrasco. Primero quiso dirigirse a la marea fucsia y recordó que fue clave durante la emisión del sonado documental en el que su protagonista optó por terminar con su silencio después de más de dos décadas. «Nos habéis sostenido durante todos estos meses», señaló. Acto seguido, buscó entre el público a la hija de Rocío Jurado, y le lanzó la siguiente declaración: «Rocío, te lo digo a ti y a todas las Rocíos. Yo sí te creo».

Este fue uno de los momentos más destacados que se vivió en el concierto. Justo en ese instante el público se puso en pie y comenzó a corear al unísono las mismas palabras que había pronunciado la presentadora de ‘Sálvame’: «Yo sí te creo». La protagonista en cuestión, visiblemente emocionada, no pudo más que agradecer el clamor popular levantándose de su asiento. Cabe recordar que durante mucho tiempo se sintió muy cuestionada públicamente. Incluso llegaron a llamarla «mala madre» por la calle.

Una emotiva noche para Rocío Carrasco

Fue una noche repleta de emociones para Rocío Carrasco quien escuchó de la mano de diversas artistas temas inolvidables de su madre. Entre las cantantes que se subieron al escenario se encontraban Edurne, Ana Guerra, Rigoberta Bandini y Lorena Gómez. El concierto benéfico estaba promovido por la hija de ‘la más grande’ en colaboración con Mediaset y estuvo presentado por Mercedes Milá e Isabel Jiménez.

Rocío Carrasco pronunció unas emotivas palabras al inicio de la noche. «Quería contaros que la lucha por la igualdad la viví y la mamé desde muy pequeña. Ella me la enseñó, me enseñó esa lucha por la igualdad. Me crio una mujer maravillosa que me enseñó a no tener que depender de nadie, a que una no se tiene que subyugar ni someter ante nada ni ante nadie», dijo. Asimismo recordó que había cometido muchos errores en su vida. «Como todos sabéis ya. Los cometí desde el punto de vista de una adolescente rebelde, pero hoy soy una mujer y sé que ella me advirtió y sé que ella tenía razón», afirmó. Lo recaudado en el concierto será donado a la Fundación Ana Bella que trabaja con las víctimas de violencia de género en un total de 82 países.

