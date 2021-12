Los padres de Mario Biondo se han sentado por primera vez en un plató de televisión de nuestro país. Giuseppe Biondo y Santina D’Alessandro han hablado en profundidad de aquella fatídica fecha, el 30 mayo de 2013, en la que su hijo mayor falleció. No solo eso, también han expuesto sus dudas sobre la que fuera su nuera, Raquel Sánchez Silva. «Oculta algo porque si las cosas hubieran estado claras desde el principio no estaríamos aquí ahora. Si la fiscalía de Palermo ha abierto un expediente por algo será».

«Cuando se miente en un interrogatorio es que se tiene algo que ocultar. En 2016 cuando pedimos la reapertura del caso en España ella se negó. ¿Por qué lo hizo? Yo no digo que haya matado a mi hijo, pero son comportamientos que a mí me han dejado atónita», ha afirmado la italiana quien ha dejado claro que lo único que busca es justicia. También ha indicado que empezó a desconfiar de la presentadora cuando le habló mal de su hijo. «Dijo muchas contradicciones. A mí todo esto me empezaba a amargar la vida. ¿Esta mujer de verdad quería a mi hijo? Ella solamente se acordaba de las cosas feas. Entonces, ¿por qué se casó con él?».

Los padres del cámara de televisión se han mostrado muy decepcionados con la actitud de la presentadora. «Nosotros como familia no pretendíamos que fuera viuda de por vida ni que llevara el luto siempre. Pero lo que nos dejó atónitos y nos dolió muchísimo es que se fuera a Formentera unas semanas después del funeral. Luego no publiques imágenes tuyas con una sonrisa», ha asegurado la progenitora de Mario Biondo.

¿Qué buscaba Mario?

«Mario estaba haciendo búsquedas al final de su vida respecto a la vida de Raquel. Buscaba algo fuerte que tenía que ver con el sexo. Relaciones que podría tener. Mi hijo sospechaba que ella podría serle infiel. Nosotros lo descubrimos después de su muerte porque tuvimos acceso al informe informático en el que se vieron los correos. Él descubrió algo que tiene que ver con el pasado de su mujer. Fue justo antes de 2012. No sabemos lo que pasó en los últimos meses», han explicado. También han señalado que el 4 de junio estuvieron con la presentadora en la casa que compartió con su marido y les sorprendió que todo estuviera «demasiado ordenado».

«No tendré paz hasta que no haya justicia para mi hijo», ha afirmado Santina quien está agradecida por la reapertura del caso. «Después de ocho años en España también se afronta la muerte de mi hijo. Ahora tenemos esta oportunidad. Hay muchas personas aquí que ya conocen nuestra versión y no nos tratan de los padres locos que no quieren aceptar el suicidio». Mientras que Giuseppe ha indicado que las pruebas dan lugar a pensar «algo distinto al suicidio. Si se hubiera investigado desde el principio algo más sabríamos».

El matrimonio se ha lamentado de la investigación que se ha llevado a cabo en nuestro país y la han tachado de poco exhaustiva. «Tenemos un expediente que no ha llegado a ser ni tan siquiera un caso». Durante esta intervención en televisión han querido que se aclaren todos los flecos. «No se quién, no se por qué. Lo único que sé es que le han matado. Es lo único que llevamos gritando y propagando todos estos años». En cuanto el posible móvil de un supuesto asesinato afirmaban lo siguiente: «Nosotros creemos que él descubrió algo que era muy grave».