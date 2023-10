Paco Arango y su inesperada defensa a Rodolfo Sancho

Con motivo de la celebración del aniversario de Disney, el director de cine Paco Arango ha compartido la siguiente noticia: “Tengo una película que sale el 20 de octubre con Carmen Maura y se llama 'Mi Otro Jon'. Es una película cien por cien benéfica.” Sin embargo, la conversación con Europa Press se desplazó hacia un tema más espinoso cuando se tocó la delicada situación personal por la que atraviesa el actor Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, quien actualmente se encuentra encarcelado en Tailandia por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. A la espera de juicio, el destino de Daniel permanece a la expectativa. ¡Dale al Play para ver el video!

Video: Europa Press

"Mi padre era muy amigo del Rey Juan Carlos"

A diferencia de otras figuras públicas, como Carmen Morales, quien optó recientemente por no comentar nada sobre el asunto, Paco Arango no esquivó la pregunta y demostró una sincera empatía hacia Rodolfo. “No puedo ni imaginar la situación tan dolorosa que vive con su hijo”, expresó Arango, y agregó: “Desde luego, un gran apoyo. Yo como director le digo que me encantaría trabajar con él en un futuro. Mucho ánimo, la vida es complicada.”

A Arango se le planteó la idea hipotética de llevar el caso de Daniel Sancho a la gran pantalla. No obstante, fue prudente al abordar el tema: “Este no es el momento para opinar sobre ese tipo de cuestiones. Este es el momento para ayudar.” Finalmente, el cineasta recordó con cariño la relación que su padre tenía con el Rey Juan Carlos I. “Una gran admiración. Mi padre era muy amigo del Rey emérito y yo tengo una gran admiración por los Reyes. Es un gran amigo y un gran señor”, concluyó Paco Arango, mostrando un profundo respeto hacia la familia real.

Un monarca rodeado de amigos y familiares

El rey Juan Carlos se encuentra en Sanxenxo, Galicia, donde participa en un evento de vela. Acompañado por su hija, la infanta Elena, ambos fueron vistos disfrutando de una cena rodeados de amigos. Esta es la cuarta vez que el rey Juan Carlos visita España, y parece que sus visitas al país son cada vez más habituales. Por ello, no sería sorprendente si decide visitar con más frecuencia en el futuro, en un intento de normalizar su situación. Actualmente, el rey Juan Carlos reside en Abu Dabi. Es allí donde ha recibido la visita de sus hijas, las infantas Elena y Cristina, así como de algunos de sus nietos, como Victoria Federica, Irene Urdangarin y Felipe Juan Froilán.