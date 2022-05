Pablo Puyol vuelve a estar de actualidad y no solo por el regreso de ‘Un paso adelante’, sino también por estar presentando una nueva película, ‘En otro lugar’, en la que coincide con su compañero de la mítica serie, Miguel ángel Muñoz. En medio de un acto promocional, el actor se ha expuesto a las preguntas de los reporteros, hablando sobre el devenir de sus trabajos, si estará en el regreso de la ficción que le dio popularidad y cómo se lleva con sus compañeros de reparto. Pero el intérprete ha querido recordar la vorágine que se provocó cuando se convirtió en una estrella de masas con ‘UPA Dance’ y movía a miles de fans. Un día, tanta admiración que despierta en el público estuvo a punto de terminar en tragedia y es que estuvo muy cerca de morir asfixiado por una bufanda.

Vídeo: Europa Press

Pablo Puyol ha hablado sobre las anécdotas que le han pasado a lo largo de su carrera como actor, poniendo el foco en aquellos años en los que era un ídolo de masas, un icono de seducción y uno de los hombres que más suspiros robaba entre su público. Una de ellas casi le cuesta la vida cuando en una firma de discos sintió el cariño de sus fans, incluso de aquel que casi le mata con su propia bufanda: “Me han pasado muchas cosas, de hecho, en una firma de discos estuve a punto de morir por una bufanda. Yo llevaba una bufanda y cuando íbamos a salir, una persona empezó a tirar de la bufanda y me empezaron a asfixiar. Yo pensaba, qué forma más ridícula de morir”, rememora el actor que explica por qué no estará en el regreso de ‘Un paso adelante’, entre otras cosas, porque no se lo han ofrecido, algo que le ha dejado con cierto regusto desagradable en el paladar, aunque se alegra por los compañeros que sí estarán en esta segunda vida de la serie que le convirtió en toda una estrella.