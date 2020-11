El cantante empezó hace unos meses una nueva etapa en su vida y ahora reconoce qué le llevó a reconocer su homosexualidad.

Pablo Alborán dejó a todos boquiabiertos cuando hizo su confesión más sorprendente. Nos tenía acostumbrados a no hacer públicos datos o detalles de su vida, hace unos meses hacía pública su homosexualidad a través de un vídeo en sus redes sociales. «Estoy aquí para contaros que soy homosexual», confesaba el artista a todos sus seguidores en Instagram.

Una confesión con la que Pablo Alborán pone fin a los rumores que llevaban circulando desde hace tiempo por las redes sociales a modo de debate. «Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de la libertad o la igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia o la homofobia… cualquier tipo de odio. Y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso», continuaba explicando.

Pues bien, ahora, unos meses después de que ese vídeo se hiciera viral, Pablo Alborán ha ofrecido una entrevista de lo más reveladora sobre la etapa que empezó a vivir después de hacer esta confesión. «No quería perder más el tiempo, no quería omitir… nunca he mentido, pero sí lo evitas. (…) No esperaba nada», comienza diciendo. El cantante quiso dar el paso, aunque confiesa que tuvo miedo: «No era miedo al rechazo, era miedo a que las cosas cambiaran. Y no ha cambiado nada».

Ha confesado además que algo así no debería ser noticia. «Lo es, pues entonces es un problema. Hablo por si sirve de algo, por supuesto que me alegro que sea noticia. Siempre escuchaba que yo era una persona muy misteriosa y hermética, y voy a seguir siéndolo», reconoce. ¿Significa que seguirá manteniendo en un discreto segundo plano su vida sentimental? ¡Pincha el vídeo y escucha su respuesta!

Las declaraciones más sorprendentes de Pablo Alborán