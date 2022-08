El maestro no se termina de creer las últimas palabas de su mujer, que ha catalogado como «fuertes y fuera de lugar». Eso es lo que dice a SEMANA apenas unos días después de ser testigo de la entrevista más sorprendente de Ana María Aldón en televisión. Pero este no es el único episodio que demuestra que Ortega Cano está saturado. Una llamada de teléfono a su hermana Conchi dejaba claro que no puede más. Te contamos todos los detalles del delicado momento que atraviesa Ortega Cano en el nuevo número de SEMANA, que viene cargado de actualidad.