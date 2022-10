Ana María Aldón explicó hace tan solo unos días que ella y Ortega Cano no hacían vida de pareja. Conviven en el mismo domicilio, pero no se plantean una reconciliación, lo que deja ver que no habrá vuelta a atrás. O al menos ahora mismo no es una opción. Así lo demuestra el hecho de que el torero, según Paloma García Pelayo, se haya puesto en contacto con un despacho de abogados con la intención de iniciar los trámites de divorcio.

«Ortega Aldón han iniciado los trámites de divorcio. Una de las partes se ha puesto en contacto con un despacho muy conocido, especializado en derecho matrimonialista. La iniciativa es de Ortega», ha dicho la periodista en ‘El programa de Ana Rosa’. Fue el 27 de septiembre de 2018 cuando la pareja contrajo matrimonio, pero solo cuatro años más tarde todo se dinamitaba entre ellos. De este modo, se confirma que el torero querría romper de manera legal con la madre de su hijo pequeño, aunque se desconoce si vivirán en la misma casa o por el contrario cada uno en una vivienda.

La intención, según se comenta, es hacerlo todo de mutuo acuerdo. Sin juicios, sin guerras que se desconoce cuándo y cómo acabarían. Esta noticia llega solo unos días después del que hubiera sido su cuarto aniversario de boda, una fecha que ya habría tenido lugar estando separados y por supuesto sin celebración a la vista. Fue hace tan solo unos días cuando Ana María Aldón dio por rota su relación sentimental, siendo estas palabras especialmente dolorosas para Ortega Cano. «No me planteo dar un paso atrás, hacia adelante siempre. Vivimos bajo el mismo techo pero cada uno lleva su vida», explicó Ana María.

A pesar de que parecía que la primera en dar un paso al frente iba a ser Ana María Aldón, nada más lejos de la realidad. Tras mucho cavilarlo ha sido Ortega Cano el que ha recurrido a un equipo de expertos, lo que deja ver que se ha cansado de que sea Ana María la que ha marcado todos los tiempos. Si bien su relación se había dado por terminada, lo que no quería aclarar la diseñadora era si iban a divorciarse y ha sido poco después cuando esta incógnita se ha resuelto. «Para eso habrá que esperar. Es una pregunta muy directa y difícil de responder y no tengo la necesidad imperiosa de responder ahora mismo. Es muy difícil porque tenemos una familia, un hijo y entonces las cosas no son tan fáciles», comentó. Estaba en el aire, pero este proceso empieza a tomar forma.