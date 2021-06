Ortega Cano ha revelado qué ha sucedido realmente entre Ana María Aldón y su hermana Conchi Ortega, quien han tenido un enfrentamiento públicamente.

La operación de corazón de Ortega Cano ha levantado gran polvareda en su familia. A pesar de que la intervención quirúrgica salió bien y solo un día después recibió el alta hospitalaria, el torero no está del todo bien. Sintió mareos tras abandonar el hospital y lo cierto es que su situación familiar tampoco ha ayudado. El diestro acudió a la clínica donde fue operado en compañía de su esposa, Ana María Aldón, y visiblemente nervioso entró para que los médicos evaluaran su estado. Poco después llegaron Paco y Conchi, sus hermanos. Se mostraron emocionados y, de hecho, ella apenas pudo reprimir las lágrimas, pues querían que todo saliera bien y que Ortega superara pronto este problema de salud. Lo que pocos esperaban era la guerra que les esperaba debido a un malentendido que días después ha copado titulares. Tal ha sido el alcance que incluso el propio torero ha entrado en directo en ‘Ya es mediodía’ para zanjar esta historia que a él personalmente no le ayuda absolutamente nada.

Pongámonos en situación. Conchi, hermana del diestro, aseguró que Ana María Aldón no les había cogido el teléfono para explicarles cómo estaba José, una información que la diseñadora ha desmentido. Aunque Ana María no quiso entrar en guerras para no dar un disgusto a su marido, este fin de semana echó el freno en seco y se dirigió a Conchi Ortega. «A mí no me ha llamado, ni una sola vez. No tengo ningún problema con ella», dijo. «No lo voy a consentir», continuó Ana María, demostrando que este tema le indignaba. Pues bien, Ortega Cano ha explicado este lunes que está deseando que todo se aclare para poder continuar con su vida. A él esto no le ayuda en su recuperación y quiere dejar atrás cualquier escollo que pueda existir, ya que él apuesta por una buena relación entre ellas. «Me encuentro regular porque este tipo de cosas no ayudan nada, en tema del corazón ni en nada”, ha dicho Ortega Cano.

Al parecer, Conchi no se percató de que no estaba llamando a Ana María, sino a su propio hermano y así lo ha explicado Ortega Cano en televisión. “Mi hermana Conchi y mi hermano Paco fueron en el momento de mi operación, fueron a verme y estuvieron conmigo hasta que pasé al quirófano y luego cuando volví a planta… Se saludaron con Ana María y estuvieron hablando del asunto del momento… Sobre el teléfono y las llamadas, puede que mi hermana en lugar de marcar a Ana María estaba llamando a mi teléfono o a otro teléfono y hubo una confusión y pensó que no le querían coger el teléfono, cosa que no cuadra… Es una confusión con el teléfono, que le ha pasado a mi hermana en varias ocasiones y no porque sea mi hermana, sino que son cosas de la edad que se pierde destreza para hacer las cosas”, ha dicho Ortega Cano en el programa de Sonsoles Ónega.

Hastiado con los conflictos familiares que han existido en su círculo desde que comenzara la docuserie de Rocío Carrasco, Ortega Cano quiere poner fin a cualquier asunto que para él suponga un quebradero de cabeza. “No quiero que haya ningún problema entre Ana María y mi hermana o mi hermana y Ana María, ya tenemos bastante con lo que tenemos”, ha dicho el también empresario. “Esto está pasando entre gente más o menos civilizada y entre personas que tenemos una relación de familia, yo tengo una relación de familia con Rosa, Amador, con Gloria, con sus hijas… No tenemos que perder los nervios y tenemos que respetarnos», ha añadido.