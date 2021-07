Ortega Cano se ha pronunciado sobre el diario en el que su esposa, Rocío Jurado, hablaba supuestamente de él y no precisamente bien.

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre la existencia de un diario de Rocío Jurado. Lo llamativo de estas confesiones sería precisamente que su marido, José Ortega Cano, al parecer, no saldría bien parado, una posibilidad sobre la que ha sido preguntada el torero. El diestro ha dado su opinión y ha insistido en que desconoce que su mujer escribiera sus pensamientos en un diario, lo que deja claro que, de ser así, lo haría en secreto. Al igual que Amador Mohedano quien jamás fue consciente de su existencia, no obstante, esto no resulta extraño, tal y como ha dicho Joaquín Prat. «Lo normal es que cuando escribes un diario no lo sepa nadie y que tampoco te vea nadie escribiéndole», ha dicho el presentador mientras barajaba la posibilidad de que Rociito los tenga bajo custodia.

Mientras colaboradores como Alessandro Lequio comentaban lo feo que le parecería que se hiciera público el diario de ‘La más grande’, se preguntaba al torero por las últimas acusaciones vertidas sobre su persona. Rocío Carrasco no estaría satisfecha con que presuntamente Ortega Cano no ayudara a su madre en sus gastos médicos en Houston, unas duras palabras tras las que él se ha pronunciado. A través de Beatriz Córtazar ha dicho que él fue quien consiguió los apartamentos en los que vivieron mientras que ella se trataba en Houston. Él, por su parte, no ha contado en qué gastos sí contribuyó o no y el motivo por el que lo hizo. «Son cosas privadas, nadie tiene por qué saber lo que uno hace o deja de hacer», ha dicho Ortega Cano.

Aunque habrá que esperar a conocer qué cuenta Rociito de Ortega Cano en la nueva temporada de su docuserie, todo apunta a que no quedará en buen lugar. Cabe recordar que en los primeros episodios Rocío Carrasco tildó de error el matrimonio de Rocío Jurado y Ortega Cano, eso sí, entonces no entró en detalles. Será en solo unos meses cuando descubriremos más detalles de su inexistente relación y la opinión del torero, quien no ha querido entrar en guerras de momento. Su estado de salud es delicado y quiere estar tranquilo, aunque es consciente que desde hace tiempo está en el punto de mira.

El propio Amador Mohedano ha explicado que se enfadó con Rociito porque no quería incluir a Ortega Cano en la docuserie sobre su madre, una información que también ha llegado a los oídos del otro protagonista. Así lo confirmó Ana María Aldón en ‘Viva la vida’, donde también habló sobre el día en el que Ortega Cano no ayudó a Rocío Jurado a sufragar los gastos de su tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos. “Si yo tengo esos 800.000 euros, ¿para qué voy a pedir dinero?”, dijo Ana María.