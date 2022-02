Las últimas declaraciones de Rocío Carrasco están calando hondo en la familia de la recordada Rocío Jurado que, poco a poco, comienza a pronunciarse. José Ortega Cano ha desmentido que abandonara la casa de Montealto -donde vivió los últimos años junto a la artista- de forma voluntaria. «Me obligaron a irme, totalmente. A mí y a mis hijos», ha afirmado tajante el torero.

«Fidel Albiac y Rocío Carrasco nos obligaron a irnos de Montealto», ha recordado visiblemente molesto con este tema durante su intervención en el programa ‘Viva la vida’ donde ha entrado a través de una llamada en directo. «Cogí la ropa de los tres y la furgoneta que tenía entonces de la cuadrilla y nos fuimos. No obligaron a irnos», ha señalado.

Una nueva versión con la que da al traste a la ofrecida por la hija de ‘la más grande’ quien aseguró que en ningún momento presionó al torero para que dejara la vivienda. «Fue José Ortega Cano el que dice que no quería estar viviendo en la casa y que viniera gente de la inmobiliaria a visitarla. Hace las maletas y se va a Yerbabuena, a una casa a diez kilómetros de La Moraleja», contó.

Ortega Cano, dolido con Rocío Carrasco

El diestro ha confirmado que volver a remover viejas rencillas está siendo doloroso para él. «Son cosas que no van a favor de nadie. Somos familia, una familia larga que ha vivido una vida muy bonita. Ahora no sé por qué la vida tiene que cambiar de esta manera. Es muy duro y complicado», ha afirmado. También ha insistido en que se trata de un asunto que está en manos de sus abogados y que en breve, quizás, podamos contar con otra versión de los hechos.

Asimismo, se ha pronunciado sobre el momento en que Rocío Carrasco le llamó «mirado» durante un capítulo de ‘Montealto’. Su respuesta ha sido tajante: «Yo a lo largo de mi vida he tenido fama de generoso en el gremio, también de buena persona. Todo lo contrario a lo que se está hablando. Me da igual. Tengo muchos amigos en todos los lados del mundo y la gente me adora. Si ahora tengo que ser el pobre de la película…», ha afirmado muy molesto.

Incluso ha querido responder a Rocío Carrasco cuando dijo que «echaba al ruedo a Gloria Camila». Ante esta afirmación ha esbozado lo siguiente: «Me parece muy fuerte las palabras del ruedo. Yo no obligo a Gloria Camila a nada. Ella tiene autonomía propia para responder». Las palabras exactas de la protagonista de ‘Montealto’ refiriéndose a Gloria Camila Ortega fueron estas: «Me gustaría decirles a todos estos que se están encargando de volver a echar a otra niña al ruedo, que tengan vergüenza y huevos porque ya estoy aquí. No tengo miedo, no hay amenazas. Que sigan inventando. Esa que ha salido en el documental de antes, gracias a Dios no existe. Sed valiente los adultos».

José Ortega Cano, crítico con José Antonio Rodríguez

Uno de los momentos más tensos del último programa de ‘Montealto’ se produjo cuando José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, intervino en directo cuestionando por completo la verdad de su sobrina. «José Antonio no es portavoz de nadie. Se habló de la posibilidad de que en un principio pudiera ser el portavoz, aunque luego no se insistió en nada y no es portavoz de nadie», ha explicado Ortega Cano.

El torero ha reconocido que su llamada fue totalmente «desacertada». «Aún no he hablado con él ni con su mujer, pero estuvo regular», ha subrayado. Aunque no ha querido ser excesivamente crítico con este. «Ten en cuenta que yo he vivido muchos años esta historia. La he vivido y tengo muchos conocimientos de unos y de otros. Por lo tanto, el asunto está en manos de los abogados. Cuando sea el momento se sabrá».

«José Antonio no captó muy bien aquellas preguntas que le estaban haciendo», ha recalcado. También ha insistido en que todos los miembros de la familia están siendo «afectados» por esta historia. «Yo a ella la he tratado fenomenalmente. Nos hemos tratado muy bien. De ahí a que diga que todos somos malos. Yo estoy aquí para defenderme».

«Son temas que desequilibran. No estoy acostumbrado a este tipo de cosas. No tengo miedo de nada. Tengo la conciencia muy tranquila. Espero que todo se arregle lo mejor posible. No quiero ver a gente que se sienta afectada. Lo único que deseo es que todo el mundo viva en paz», han sido las palabras conciliadores del torero con la que zanjaba la polémica.