Ortega Cano lleva meses de plena actualidad. Hace unas horas mostraba su sentido del humor al declararse públicamente a su todavía mujer, Ana María Aldón, en el ‘El programa de Ana Rosa’, donde ofrecía una entrevista. «Mi semen es de fuerza, ¡vamos a por la niña! Te mando todo mi cariño», le dedicaba mirando a la cámara. Esta declaración provocaba la risa de Ana Rosa, que no se creía el momento que acababa de vivir. Pues bien, este martes se ha dejado ver haciendo unas gestiones y ha desvelado qué le ha dicho su mujer al respecto cuando este llegó a casa.

«Hay silencio», declara el torero sobre la reacción de Ana María Aldón

El torero ha desvelado la respuesta de Ana María Aldón a su declaración de amor: «Hay silencio». Ortega Cano ha asegurado que hay que «tener sentido del humor» tras sus controvertidas declaraciones en las que le decía su mujer que fuesen a por la niña. Han dado mucho que hablar en las últimas horas. Sin embargo, no sabe si han surtido efecto en su mujer, con la que atraviesa una crisis.

Ortega ha insistido en que «no puede decir nada» sobre si cree que habrá una segunda oportunidad con la diseñadora. En lo que si se muestra tajante el torero es en contestar a Rocío Carrasco tras sus comentarios sobre cómo trata a las mujeres: «Yo siempre he respetado a todas las mujeres y para mí una mujer es un portento de vida y de todo. A mí no me pueden criticar nada sobre eso porque soy muy respetuoso y las admiro mucho».

No ha dudado en pedir perdón por sus palabras

Consciente del revuelo mediático que han provocado sus palabras, Ortega Cano ha pedido disculpas: «Bueno, yo no soy persona de decir este tipo de cosas, pero bueno, estaba un poco nervioso y bueno lo dije pero sin mala fe por supuesto y pido disculpas a aquellos que no les haya gustado y bueno… lo siento». El diestro asegura que Ana María no se tomó mal ese comentario: «No, no, no». Ha insistido en que lo dijo de broma: «En definitiva es una broma, pero vamos, ni lo tenía pensado ni nada ni una cosa parecida pero bueno, lo hecho está hecho pero pido disculpas».

Una declaración que ha dado mucho que hablar

Ortega Cano durante más de media hora estuvo hablando con Ana Rosa Quintana sobre su situación actual. Como si sentara cualquier amiga, el diestro ha aclarado en qué punto está su matrimonio con Ana María Aldón y las acciones legales que pretende interponer contra Rocío Carrasco, dos grandes dudas que sobrevolaban sobre él desde hacía varias semanas. Lo que nadie o (casi nadie) esperaba era la situación surrealista que al final de la entrevista tuvo lugar y es que Ortega Cano se levantó de su silla para dirigirse a su todavía mujer que la quiere y que, además, se plantea ser padre por segunda vez con ella y por cuarta en su vida: «Mi semen es de fuerza, ¡vamos a por la niña! Te mando todo mi cariño».