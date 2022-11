Pocas cosas ilusionan ahora a Ortega Cano. Solo sus hijos y su museo logran que tenga la cabeza ocupada, que sea capaz de dejar a un lado todo lo sucedido con su todavía mujer, Ana María Aldón. Un proyecto que todavía no ha visto la luz y que servirá para rendirle tributo, aunque lejos de que lo organicen otros, el torero ha querido involucrarse al máximo en su apertura. Cada semana se deja ver por el Museo Etnográfico ‘El Caserón’, el cual está situado en San Sebastián de los Reyes (Madrid), una sala de 160 metros cuadrados que albergará sus enseres más especiales: fotografías inéditas, cuadros, premios y trajes de luces. Incluirá también parte de sus recuerdos con Rocío Jurado, no en cambio de Ana María. La colaboradora de ‘Fiesta’ ha pedido al torero no aparecer en ningún rincón, prefiere que se obvien sus cuatro años de casados. Una situación un tanto incómoda que ahora se recrudece con la petición que SEMANA ha encontrado en change.org, pues miles de personas han firmado para evitar que el museo de Ortega Cano abra sus puertas.

No aprueban las obras que se han hecho en el edificio público en el que está el museo, pues se iniciaron para dar cabida a la sala en honor de Ortega Cano. Se desmanteló, según cuentan en la petición de firmas, el anterior museo etnográfico, el cual «era muy valorado por el conjunto de vecinos». Tampoco están de acuerdo con que se encumbre la tauromaquia, lo que les ha llevado a centrar todos sus esfuerzos en evitar que esta exposición esté abierta al público. «No a la apertura del museo de tauromaquia ‘Ortega Cano’ en San Sebastián de los Reyes», dice la petición de la misma. Esta cuestión está recogida en la mayor plataforma de peticiones del mundo y en ella millones de personas inician campañas para lograr soluciones, aunque de momento el museo de Ortega sigue adelante.

Él está deseando que su trayectoria como torero sea encumbrada, de hecho, para acelerarlo ha pedido ayuda a su hija Gloria Camila. Quiere que los preparativos se aceleren y poder abrir cuanto antes y es que todo se ha retrasado, un deseo que no se cumplirá tan pronto como él quiere. Estaba previsto que el museo abriera al público en el mes de agosto, pero por diferentes vicisitudes ha sido imposible cumplir con este plazo y se espera que esté listo para 2023. Una sala situada en la Plaza de la Constitución de San Sebastián de los Reyes que, aunque resultará gratuita para sus visitantes, no lo ha sido para el Ayuntamiento. Han tenido que desembolsar 70.000 euros, cantidad, según ha contado en Esdiario, que tampoco ha convencido a todo el mundo.

Ortega Cano es quien supervisa cada detalle y quien desde hace meses selecciona todo lo que se expondrá. «Quiero que toda la gente venga a verlo», dice ilusionado el también empresario. Él y su entorno no ven el momento de inaugurarlo, pues saben la felicidad que le produce que este proyecto vea la luz. Su familia le acompañará entonces y se emocionarán junto a él, ya que será el resultado de un arduo, pero emocionante trabajo.