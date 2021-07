Marcos Llorente está viviendo una auténtica montaña rusa de emociones. Después de proclamarse como una de las promesas del fútbol español gracias a su andadura en la Eurocopa 2021 con la Selección, el jugador del Atlético de Madrid ha protagonizado una de las pedidas de mano más impresionantes y originales a su pareja, Patricia Noarbe (Paddy), con el Wanda Metropolitano como testigo.

Marcos Llorente le pidió a su pareja, Paddy, que le acompañara al campo del Atlético de Madrid para una grabación que iba a hacer el club durante un acto especial. Un evento en el que el jugador hablaría y analizaría la temporada y cómo su chica le había ayudado en esta aventura. Una auténtica treta que tenía como objetivo último hincar la rodilla sobre el césped y pedirle matrimonio a su alma gemela.

Tras unas preguntas sobre fútbol, el videomarcador del estadio del Atlético comenzó a proyectar las mejores imágenes de la pareja. Un momento que pilló a la joven por sorpresa y que provocó que empezara a llorar de emoción. Tras esto, como si fuera una escena sacada de las mejores películas de Hollywood, Marcos Llorente se arrodilló, sacó un anillo y le pidió a su compañera de vida que se casara con él.

Una romántica e inesperada pedida de mano que acabó con los dos tortolitos fundiéndose en un romántico beso. Como no podía ser de otra manera, ambos compartieron en sus redes sociales el mágico momento. «Marcos me dijo que el día que me pidiese matrimonio iba a ser el día más feliz de mi vida, y ese día fue ayer 🥺 Yo se supone que iba a un pequeño homenaje para Marcos en el Wanda y acabé viviendo algo tan especial que todavía no me puedo ni creer, con la persona más increíble que he conocido nunca», escribía la influencer junto al vídeo. «No existe mejor compañera de vida«, indicaba el jugador de fútbol. Un precioso momento que desde luego no podrán borrar de sus retinas y que sus mejores amigos no han dudado en comentar y mandarles mensajes de cariño. «Sois demasiado. ¡Gracias! ¡Os queremos!», exclamaba Sandra Garal, pareja de Marco Asensio.

Un auténtico broche de oro a su relación

Sin lugar a dudas, Marcos Llorente está pasando por uno de los mejores momentos de su vida, tanto en el plano profesional como en el terreno personal. Después de siete años de amor, protagonizar posados de infartos y dedicarse románticas declaraciones a través de las redes sociales, la pareja pone así el broche de oro a su relación. Patricia Noarbe, que estudió Derecho y Dirección de Empresas, pero su pasión es el fitness y la vida healthy, y el jugador del Atlético de Madrid comenzaron a salir en 2013 y actualmente se han consagrado como una de las parejas más consolidadas del panorama deportivo español.