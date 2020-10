Oriana Marzoli ha hablado de los detalles de la ruptura con Iván González y se reencuentra con él para hablar sobre la posibilidad de volver. ¿Qué le pide la ‘influencer’ a su pareja?

Oriana Marzoli e Iván González se han convertido en protagonistas de la actualidad después de que se hiciera público rumores sobre su ruptura. La ‘influencer’ ha reaparecido para aclarar la verdad y para dar todos los detalles del delicado momento por el que pasa su relación con Iván. «Hay un tema que está en el ojo del huracán, que es mi relación con Iván. No me gusta que se especule, así que voy a decirlo», comienza diciendo.

«Me gusta decir las cosas yo. Lo dejé de seguir y borré las fotos con él porque me salió de los cojones. Yo hago lo que me apetece, cuando quiero y porque quiero. Llevaba unos días atrás sintiéndome muy poco querida. Él no es cariñoso de por sí, eso lo puedo llegar a entender, y yo soy una lapa andante… pero es que yo soy así», explicaba Oriana sobre la decisión de borrar las fotos que tiene en sus redes sociales con Iván.

Oriana ha querido compartir con todos qué le llevó a darse un tiempo con Iván: «No estamos todo el día juntos, antes sí. Yo lo buscaba pero él tampoco estaba muy receptivo. Yo no entendía qué pasaba. Yo proponía planes, a él no le apetecían… era un cúmulo de cosas. Llevaba unos días intentando que la cosa funcionara y veía que la cosa no funcionaba. Le hablé y me dijo que qué pesaba. Quise hablar y me dijo que ya no me quería igual que antes», desvela sobre los motivos.

«Me dijo que no me quería igual que antes», dice Oriana

Su enfado le llegó a hacer algo de lo que parece no arrepentirse: «Me da rabia dar tanto cuando la otra persona no me da lo mismo. Le dije que se fuera de mi casa. Mucha gente me dijo que era un tongo. Yo económicamente no he ganado nada por estar con Iván y me imagino que Iván tampoco, a no ser que haya hecho algo oculto», aclara rotunda sobre todo lo que se comenta de los intereses de ambos por seguir juntos.

Oriana ha necesitado unos días para aclararse, pero lo cierto es que ha vuelto con Iván: «Decidí tomarme unos días porque yo necesitaba pensar. Yo pensé que si me decía eso es que no me quería. Él se arrepintió a los 15 minutos, quiso arreglarlo, pero ya para mí era tarde. A mí sí me dolió. Dice que estaba cansado de las discusiones, pero yo le dije que las discusiones vienen a raíz de que yo siento que no sea recíproco».

La obsesión de Iván, según Oriana

«Él tiene la obsesión de que queda siempre como un pelele en los vídeos. No sé qué obsesión tiene. Le dije que no lo repita más esa palabra. He hablado con él por teléfono y le dije todas las cosas que necesito. Necesito sentirme querida, deseada, respetada, valorada, que me den mi lugar… ¿Qué tiene de malo eso?», se pregunta Oriana.

Iván decide dar una segunda oportunidad a su relación

En un momento del vídeo de Mtmad, Oriana invita a Iván para que comparte sus explicaciones sobre su ruptura con sus fans. Él, que ya estaba en casa de la ‘influencer’ asegura que cambiará para contentar a su pareja: «Que no puede vivir sin mí… y yo sin ti. Ella quiere que sea más dinámico, que haga más planes con ella. Quiere que la quiera mucho, que sea más cariñoso, que no piense solo en mí, que no sea tan egoísta. Yo también te he pedido que no seas tan impulsiva, que a la mínima de cambio no quieras cancelar todo… Tienes muchos arrebatos. Yo voy a poner todo de mi parte», decía rotundo. Por su parte, Oriana le respondía: «Yo quiero que funcione, quiero algo de verdad, que dure para siempre».