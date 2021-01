Kiko Matamoros asegura que desea casarse con Marta López e incluso que desea ser padre de nuevo con ella, algo que su hija, Laura Matamoros, no ve tan claro. Vea el vídeo en el que expresa sus serias dudas a que su padre dé estos importantes pasos con la modelo

Kiko Matamoros no deja de repetir que está dispuesto a sellar su amor por Marta López intercambiando alianzas y es que el colaborador de ‘Sálvame’ no tiene miedo a decir que la modelo es la “mujer de mi vida”. Por mucho que le pese a Makoke, su exmarido quiere casarse con su joven novia e incluso ha expresado su deseo de ser padre de nuevo, brindándole la oportunidad a su chica que experimente las mieles de la maternidad con su amplia experiencia como aval. No obstante, no todos están tan seguros de que estos dos pasos vayan a producirse, al menos en un futuro próximo, como así ha asegurado la propia Laura Matamoros, ya reconciliada con su padre y ahora uno de los pilares familiares más importantes sobre los que asentar su vida.

Vídeo: Europa Press

Kiko Matamoros está encantado de haber recuperado el favor de sus hijos mayores, aunque justo ahora Anita Matamoros le ha retirado la palabra y el apoyo público. Ahora es Laura Matamoros precisamente su mayor apoyo y quien respalda todas sus decisiones, incluso las más complicadas y criticadas por la opinión pública. Sin embargo, parece no estar muy conforme con la idea de que su padre vuelva a jurarle amor eterno a una nueva mujer, por muy bien que se lleve ella con Marta López. Vea el vídeo en el que la joven muestra sus series dudas a que su padre se case de nuevo y más aún a que vaya a ser padre en 2021. ¿Tan descabellado sería? ¡Dale al play!