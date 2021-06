Lo que opina Rocío Flores de que su madre, Rocío Carrasco, no se crea ni sus lágrimas ni sus llamadas

Rocío Carrasco durante su docuserie no ha escondido lo que opina de su hija. Aunque Rocío Flores quiso mantener con ella una conversación en privado e incluso la llamó por teléfono, ambas se encuentran en el mismo punto que en el año 2012 cuando todo se rompió entre ellas. De hecho, Rociito asegura que no «se cree sus lágrimas», ya que considera que están guionizadas, al igual que tampoco se fiaba de sus llamadas. Así lo espetó en uno de los últimos episodios de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, donde dejó claro que los llantos desconsolados de su hija en ‘Supervivientes’ no la emocionaron, pues ella no les dio ninguna veracidad. «No hay un ápice de verdad en lo que dice. Una persona que siente ese llanto de verdad y siente esa necesidad que ella quiere mostrar, falsa, pero la quiere mostrar como verdadera (…) ¿De repente cuando está aquí su madre es Olga y cuando se va a Supervivientes su madre soy yo?«, dijo Rocío Carrasco. Sus palabras cayeron como un jarro de agua fría en la familia, pero ¿qué opina Rocío Flores sobre estas demoledoras palabras? La joven, por fin, se ha pronunciado, tal y como puedes ver en el vídeo que te ofrecemos en este artículo.

Molesta con que su madre no le dé credibilidad, Rocío Flores ha desvelado qué le parece la opinión de Rocío Carrasco. Cabe recordar que durante su estancia en ‘Supervivientes’ se rompió delante de millones de espectadores al conocer la gravedad de la crisis sanitaria que estaba teniendo lugar en España. Temió por su progenitora y mientras lloraba sin cesar, preguntó cómo se encontraba su madre: «Necesito saber cómo está mi madre. Me parece súper injusto. Que con que me diga: ‘Rocío, estoy bien’, lo demás me sobra». Su ruego resonó con fuerza en nuestro país, sin embargo, no obtuvo respuesta. Un año y medio después de aquello conoce el motivo por el que ese mensaje tranquilizador jamás llegó a Honduras y es que Rocío Carrasco no creyó a su hija cuando la vio rota en la aventura selvática.

La hija de Rocío Jurado considera que Rocío Flores es la misma que la pegó una paliza en el año 2012, por lo que cree que verla o tener contacto con ella no le ayudaría en su recuperación. Rociito está deseando salir de la depresión que padece desde más de una década y, por ello, considera que recuperar relaciones que le hacen daño no es el mejor de los caminos. La hija de Antonio David y Rocío no entiende la postura de su madre, pero comprende que no le queda otra opción que respetarla. A pesar de que hace algunas semanas dio un paso atrás y le pidió a su madre que al menos hablara con su hermano David, todo apunta a que ese contacto todavía no se ha producido. Solo se puede afirmar que a la vuelta del verano ella y su entorno más cercano volverán a ser protagonistas con la segunda temporada de la docuserie.