Antonio David Flores, Olga Moreno y Marta Riesco está siendo el trío del que más se habla. La celebración de cumpleaños del ex Guardia Civil ha provocado una imagen que podría no agradar a la periodista, ya que ha posado en Málaga junto a su madre y su expareja. Pero nada que ver, ya que la propia Marta ha hablado este lunes de qué piensa sobre el reencuentro público de su pareja con la que fuera su mujer.

«Él en todo momento me cuenta todo sobre la comida en Málaga con Olga y me pregunta si me parece bien. Es una expareja que está muy bien, Antonio David le invita y lo hacen por los hijos que tienen en común. Él en todo momento me dice que la prioridad son sus hijos y yo lo acepto», empieza diciendo Marta en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’.

Marta está viviendo un gran momento, sobre todo después de que Antonio David haya confirmado su relación. «Creo que la imagen de armonía entre él y Olga favorece a todos», declara rotunda. Además, no pasa por alto el deseo que tiene de poder estar en Málaga con toda la familia de su chicho el próximo año. «Hombre, espero verme en la siguiente celebración, el año que viene. Y me parecería estupendo ver a Olga en esa celebración si ellos consideran que así debe ser», reconoce.

Marta Riesco espera celebrar fechas en Málaga cuanto antes

Da un paso más y Marta se atreve a hablar del tipo de relación que mantiene su pareja con su ex. Aunque en un principio era algo que no entendía, ahora, tras hablar con Antonio David, cambia de parecer: «Olga tiene muy buena opinión sobre él y se quieren. Ojalá todas las separaciones fueran así», dice.

Ante la presión de todos sus compañeros del plató acerca de la manera en la que están haciendo las cosas, Marta deja claro que necesitan sus tiempos. Todo tiene que ponerse en su sitio, sobre todo después de todo lo que ha ocurrido: «Nosotros tenemos unos tiempos, que los míos no son los suyos. A mí me hubiera encantado estar, pero ahora las cosas están bien y no quiero que viva una situación incómoda. Yo he hablado de él, he hablado de personas… y creo que no es el mejor momento para los encuentros», dice arrepentida.

Y no se olvida del paso que ha dado su pareja, que hablaba hace apenas unas horas de la relación con Marta y de cómo se lleva con Olga: «Él ha dejado todo claro, ha dado la cara, ha dicho que está separado, ha dicho que tiene una pareja que se llama Marta y que a la vez, mantiene una relación muy buena con Olga». Esto ha convencido a Marta, que vuelve a estar bien con su pareja.

Marta agradece el paso de Antonio David de reconocer su relación

Vídeo: Europa Press.

«Estoy muy feliz, la verdad que estoy muy feliz, muy contenta», repite en varias ocasiones. Y es que su rostro demuestra el gran momento personal que atraviesa. Después de unos días complicados, en los que había asegurado que ya no estaba con Antonio David Flores, ahora parece que todo está de nuevo en su sitio. Marta está feliz y no puede dejar de decirlo.

En cuanto a que Antonio David Flores haya reconocido por fin su relación, Marta está orgullosa. Esto era algo que necesitaba: «Solo deciros que soy muy feliz, estoy muy contenta y que me alegro mucho de que las cosas estén en su sitio ya. Me siento muy bien y él se siente muy bien, y todos son sentimos muy bien. Estamos muy felices y ojalá dure para siempre. Me ha encantado que haya reconocido la relación», añade con felicidad.

Te interesará saber...