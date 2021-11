Mar Flores y Elías Sacal mantienen una extraña relación con numerosos altibajos que les hace romper su relación hasta que unas imágenes demuestran que se han dado una nueva oportunidad. Así llevan desde hace cuatro años, yendo y viniendo, compartiendo ocio de vacaciones recorriendo mundo y disfrutando de los placeres de la vida, para después confesar que han separado sus caminos y que comienzan una nueva vida en solitario, que dura pocas semanas. Un trajín que tiene perdidos a todos y es que nunca se sabe a ciencia cierta si están o no juntos hasta que unas fotos saquen de dudas. Sobre esto ha hablado ahora por primera vez Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, durante la fiesta de aniversario del musical de ‘El Rey León’.

Vídeo: Europa Press

Carlo Costanzia lo tiene claro y no le preocupa mucho con quién sale su madre, sino simplemente si ella está feliz con la persona a la que decide entregarle su corazón. Así, con Elías Sacal no hace ninguna excepción y asegura que “si Elías hace feliz a mi madre, feliz soy yo también”, reconoce el actor y cantante, que desde hace un tiempo está haciéndose un nombre propio en el mundo del espectáculo con buenos resultados. Los avatares de la vida sentimental de Mar Flores no le son de su interés y es que prefiere no meterse demasiado en estas cuestiones, aunque muestre su apoyo incondicional a su madre, dejando claro que lo principal para él es velar por su felicidad y si ella la ha encontrado al lado del empresario mexicano, bienvenido sea. Vea el vídeo en el que Carlo Constanzia habla sobre esta relación, sobre el deseo que ha pedido en su último cumpleaños y cómo afronta la vida ahora con un año más en el contador. ¡Dale al play!