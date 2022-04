Ya ha comenzado la cuenta atrás para el comienzo de ‘‘Supervivientes’. Un ‘reality‘ que este año contará con un concursante de excepción: Kiko Matamoros. A sus 65 años, el colaborador de ‘Sálvame‘ será el participante más veterano de la próxima edición del programa. Afronta este nuevo reto con mucha ilusión, aunque con la pena de dejar a su novia, Marta López Álamo. «Es lo que más quiero voy a echar de menos», ha admitido. También ha anunciado que su chica ha pasado por quirófanos, coincidiendo casi con su marcha a Honduras.

El motivo que impedirá a la granadina acompañar al madrileño es que se sometió a una nueva intervención quirúrgica el pasado martes. Esto la mantendrá fuera del trabajo y centrada en su recuperación: «Estará nos cuatro o cinco días de baja». Matamoros ha tranquilizado a sus compañeros dejando claro que no se trata de una operación de medicina estética, por lo que no hay por qué preocuparse.

Ahora que queda tan poco para hacer las maletas y partir rumbo a los Cayos Cochinos, a Kiko Matamoros le preocupa que Marta pueda sufrir en los platós de televisión: «Es una chica que es bastante emotiva. Es fría, bastante racional, pero tiene una carga de emotividad… aunque pueda parecer contradictorio. No es fácil que pierda los papeles, pero sí se puede llevárselo a casa».

«En un momento de exaltación en la palaba igual le pides matrimonio», ha comentado Jorge Javier Vázquez. Es una idea que a Matamoros ha llegado a contemplar, pero no piensa hacerlo. «Eso es lo que no quiero. Es una posibilidad. Se me ha pasado por la cabeza, pero me parece que es degradar ese momento. No porque no lo sienta o no me apetezca hacerlo, pero me parece más bonito hacerlo en la intimidad. Yo soy muy caliente», expresaba.

Matamoros confía plenamente en las intervenciones que haga su pareja ante las cámaras. Le parecería bien incluso que se sentará en el plató de ‘Sálvame’: «Espero que tenga ocasión de venir si le apetece. Ella es poco receptiva a estas ofertas, pero no pasa nada. Y se puede estar en ambos sitios».

Emocionado, Kiko Matamoros ha reconocido que en los últimos días no se quita de la cabeza a su amiga y compañera Mila Ximénez. «Me estoy acordando muchísimo de Mila, y sé que cuando esté allí muchísimo más. Se va uno con sus cargas, con las de otros, con sus emociones y se te remueve todo», decía, sin poder reprimir las lágrimas. «Puedo parecer un imbécil y la gente posiblemente no me entienda, pero sé que me va a costar mucho quitármela de la cabeza. Si es así será porque merece mi cariño y mi recuerdo». Con los ojos empañados ha recordado cómo fue su reencuentro con la sevillana después de que esta regresara de ‘SV’: «Nos abrazamos. No tuvimos que decirnos nada».

«Me voy con la inquietud de lo que se deja aquí en lo personal y en lo profesional y con la esperanza de que todo vaya bien y que todo el mundo esté contento«, añadía. Esas son sus preocupaciones. Lo que no le inquieta en absoluto es los posibles problemas que pueda tener con sus compañeros de concurso. Tampoco le quita el sueño la posibilidad de pasar hambre o las duras pruebas físicas del certamen: «Pongo que allí hay que aprender a vivir de otra forma. Uno ya tiene unas pocas cornadas».

Hace apenas un día, Marta López ha dedicado unas emotivas palabras a Kiko. “Estoy asimilando que se va. No os imagináis cuando quieres a una persona, cuando compartes todo con ella, lo que cuesta separarse”, arranca escribiendo en sus redes sociales. «A lo mejor alguno se lo imagina, pero yo me considero afortunada de conocer el amor, de querer de forma tan bonita y correspondida como con él”, añade.

«Muchos no han entendido nunca la diferencia de edad», lamenta Marta López de su relación con Kiko Matamoros

“Soy consciente de que muchos no han entendido nunca la diferencia de edad (cosa que siempre afortunadamente me ha importado muy poquito), pero es que nunca he sentido que tuviese que demostrar nada a nadie. He tenido claro siempre mis sentimientos. Tengo la mayor de las suertes de tenerle a mi lado”, sentencia. “Sé que lo va a hacer genial y cuando vuelva voy a estar esperándolo, en casa, para seguir viviendo momentos juntos. Te amo”, concluye en su emotiva carta, que ha encantado a su legión de ‘followers‘ en Instagram.

