Omar Sánchez tenía aún en agenda una cita con ‘Pesadilla en el paraíso’ y es que como último expulsado del reality debía sentarse en el debate para escuchar la opinión de los colaboradores y enfrentarse a las polémicas que se han sucedido durante su concurso y también fuera de la granja en su ausencia. Como no, su exmujer, Anabel Pantoja, sería un nombre que saldría a relucir, pero el canario parece feliz después de salir del concurso y saldar cuentas pendientes. Entre ellas se encontraba Marina Ruiz, a la que ya llama novia, y con la que tuvo una mágica cita en Córdoba que les ha ayudado a establecer las bases de su recién estrenada historia de amor. Sin embargo, hubo un comentario que le borró de golpe la sonrisa y es que la mención a Yulen Pereira, nueva pareja de su exmujer, no le ha hecho nada de gracia.

“Estoy muy contento de estar aquí de nuevo. Ya tantas discusiones dentro me estaban pasando factura. Sí, ya me he reencontrado con Marina y me lo he pasado súper bien. Mejor que nunca”, decía Omar Sánchez al iniciar la entrevista con Carlos Sobera y tratando de hacer llegar mensajes a Anabel Pantoja con eso de “mejor que nunca”. Lo hace como un hombre nuevo y es que ahora es uno distinto desde que rompiese su matrimonio con la colaboradora de ‘Sálvame’. No solo tiene una nueva vida, sino también una nueva novia y también un nuevo look, pues ha decidido tornar su negra cabellera y convertirla en rubia platina gracias a la magia del tinte decolorante. Un cambio que le ha valido un comentario con cierta malicia.

A Carlos Sobera no se le escapa ni una y al ver que Omar Sánchez volvía a la vida pública estrenando el pelo rubio, no se quiso guardar el comentario que le borraría la sonrisa del rostro a su entrevistado: “Ahora he visto tu cambio de look. Yulen Pereira cuando salió de ‘Supervivientes’ también se tiñó el pelo de rubio”. El presentador sabía que hacía diana con su malicioso comentario, a lo que el canario se zafó haciéndose el despistado: “ni idea, de ese chico no sé nada. Solo he salido y me han hecho el cambio”, se limitó a decir. ¿El motivo de este cambio de look que a Carlos Sobera le ha traído ingeniosos recuerdos? Omar lo tiene muy claro: “Vida nueva, novia nueva, look nuevo”, sentencia.

Omar Sánchez ha preferido no mojarse y entrar a valorar a Yulen, el esgrimista que le truncó las opciones de reconciliación con Anabel Pantoja tras coincidir en ‘Supervivientes’. Ella entró en el reality tras su separación para encontrarse a sí misma en su soltería, pero no tardó muchos días en darse cuenta de que Yulen Pereira había llegado a su vida para trastocarle los esquemas. Aunque entre ellos no exista una rivalidad pública evidente, no debe ser plato de buen gusto ser comparado con la nueva pareja de su exmujer, algo que sucedió cuando coincidieron llevando el mismo bañador y ahora que lucen el mismo rubio en sus cabellos.